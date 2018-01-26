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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1255125612571258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
116
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:50

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Форумчане, подскажите пожалуйста реквизиты для сэпа на ощадовский 2625.

З яких країв будете? :)

Ой... Это ж здесь разные МФО... я и забыл...

Банка списала в минус комиссию за смс по счету моего пенсионера, по которому несколько месяцев наза была написана заява на закрытие! :mrgreen: Счет открывался в одном регионе, а заява писалась в другом, от этого такой геморой получился... Ладно, буду через КЦ узнавать реквизиты... :o

Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка :shock:
Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.
Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет :mrgreen:
Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:02

  la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка :shock:
Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.
Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет :mrgreen:
Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.
И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.
А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:30

  clientage написав:
  la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка :shock:
Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.
Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет :mrgreen:
Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.
И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.
А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн

Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:36

  Andey написав:Оказывается продать валюту банку на сумму более 150000грн это головняк: надо заполнять какие-то анкеты, отправлять в Киев по опрацювання и т.д.
это при том, что доки о легальном происхождении средств были на руках :(


Ради хз какого курса. В любом обменнике выше будет
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:51

  la9 написав:
  clientage написав:
  la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка :shock:
Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов.
Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет :mrgreen:
Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.

Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные.
И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару.
А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн

Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента :mrgreen:

Вы ещё проверьте мож оте рукодельники еще и карту перевыпустили и аХтивировали... случаайно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:44

Re: Ощадбанк

Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия
brainybird
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:33

  brainybird написав:Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия

С карты Экономной через кассу бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:21

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  brainybird написав:Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия

С карты Экономной через кассу бесплатно
Економна - це як карта для виплат(приват)?
Моя карта - це універсальна (приват)?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:32

  Zochan написав:
clientage написав:
  brainybird написав:Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия

С карты Экономной через кассу бесплатно
Економна - це як карта для виплат(приват)?
Моя карта - це універсальна (приват)?

Нет,конечно. Экономка наличными пополняется без цензуры,а карта для выплат - нужны целевые чтобы не было комиссии . для безнала нужна мк,для окончания депозита и выход без комиссии налом - нужна экономка
никому не верю
sens
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