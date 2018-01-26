la9 написав:Форумчане, подскажите пожалуйста реквизиты для сэпа на ощадовский 2625.
З яких країв будете?
Ой... Это ж здесь разные МФО... я и забыл...
Банка списала в минус комиссию за смс по счету моего пенсионера, по которому несколько месяцев наза была написана заява на закрытие! Счет открывался в одном регионе, а заява писалась в другом, от этого такой геморой получился... Ладно, буду через КЦ узнавать реквизиты...
Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов. Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.
la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов. Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.
Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные. И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару. А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн
la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов. Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.
Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные. И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару. А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн
Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента
Andey написав:Оказывается продать валюту банку на сумму более 150000грн это головняк: надо заполнять какие-то анкеты, отправлять в Киев по опрацювання и т.д. это при том, что доки о легальном происхождении средств были на руках
Ради хз какого курса. В любом обменнике выше будет
la9 написав:Господи, прости меня, но какие же де*** сидят в КЦ банка Это норма или мне так не фартит в пятницу вечером?? За несколько сеансов общения с КЦ с разными девочками так и не удалось добиться вменяемых ответов. Помогите с реквизитами, плиз! Нужно погасит задолженность и снова попыаться закрыть счет Пополнение через транзитник или напрямую? Есть № 2625..., МФО 335106, Окпо 09334702. Хотя по инфо КЦ я так и не понял - транзитник или напрямую.
Напрямую! ИНН (ОКПО забудьте) и ФИО - клиента, МФО по областям разные. И на Экономку(пенсионки, социалки) с комис заходит 0.5%, на Стандарт(МК) - нашару. А мона ж через Ощад-р2р закинуть = 5грн за сумму до 14994грн
Спасибо! р2р уже не получится - карта не действует с ноября, но умельцы из Ощада умудрились насчитать в минус плату за смс по карте, срок которой истек, и счет к которой уже несколько месяцев как должен быть закрыт по заяве клиента
Вы ещё проверьте мож оте рукодельники еще и карту перевыпустили и аХтивировали... случаайно
brainybird написав:Да они зарабатывают на чем только могут... сегодня заходила открыть вал. счет. чтобы можно было в любой момент снять деньги. так сказали. что при выдаче 1% от суммы комиссия
С карты Экономной через кассу бесплатно
Економна - це як карта для виплат(приват)? Моя карта - це універсальна (приват)?
Нет,конечно. Экономка наличными пополняется без цензуры,а карта для выплат - нужны целевые чтобы не было комиссии . для безнала нужна мк,для окончания депозита и выход без комиссии налом - нужна экономка