Имхо, можно и больше. Сделают очередной докап в крайнем случае
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 11:07
Имхо, можно и больше. Сделают очередной докап в крайнем случае
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:31
Ощад - праздник жизни.
Это не Ощад, это праздник жизни.
Вчера Ощад как зарядил с утра 28,1 за $ та и держал его.
Валютчики были в захвате - сразу выставили на прием 27,7 и давай бабло колотить.
Бригада скупает, бригадир бежит в Ощад сдает , берет гривну и опять запускают круг.
Спасибо - заработали все, кроме слабонервных.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:05
дальше Ощад сливает НБУ, НБУ отдает минфину, минфин отдает долг МВФ
а потом новый цикл
МВФ одалживает Украине , ............................................
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:07
Додано: Вів 30 січ, 2018 11:10
Re: Ощадбанк
На прошлой неделе забрал в Ощадбанке 12000 долларов. Выдали без единых вопросов. Новыми синими купюрами, за что большой респект Ощадбанку
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:42
почему в ИБ номер депозитного договора на 2 цыфры длиннее чем в бумажном договоре?
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:11
J Полистайте свои СМС, был переход на новый план счетов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:12
А можно поподробнее про столбы и почему они перестали работать?
Я так понимаю, депозиты Капитал давно уже пропали?
Из того, что я вижу - 14% без досрочного снятия...еще и ограничения по пополнению есть?
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:34
Re: Ощадбанк
Это все по состоянию на текущий момент.
выбор всегда за вами.
ознакомлен - значит вооружен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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