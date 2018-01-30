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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:07

  brainybird написав:пойду с понедельника еще поспрашиваю про экономную карту... спасибо

я вчера открыла валютный в привате - все бесплатно. но только под фонд можно ложить


Имхо, можно и больше. Сделают очередной докап в крайнем случае
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:31

Ощад - праздник жизни.

Это не Ощад, это праздник жизни.
Вчера Ощад как зарядил с утра 28,1 за $ та и держал его.
Валютчики были в захвате - сразу выставили на прием 27,7 и давай бабло колотить.
Бригада скупает, бригадир бежит в Ощад сдает , берет гривну и опять запускают круг.
Спасибо - заработали все, кроме слабонервных.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:05

дальше Ощад сливает НБУ, НБУ отдает минфину, минфин отдает долг МВФ

а потом новый цикл
МВФ одалживает Украине , ............................................
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:07

  Долярчик написав:...в місті Лева.........годину тому, попереду мене в черзі Ощаду, мужик хотів купити 100дол.(не тисячу.... і не десять тис., а всього лиш СТО дол!) , на що отримав відповідь: "... в нас дол. на продаж немає, - ми працюємо з приносу!"..... і то при їхньому курсі /30!..... і то, при загальному падінні!?
...дурдом! :D
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:10

Re: Ощадбанк

На прошлой неделе забрал в Ощадбанке 12000 долларов. Выдали без единых вопросов. Новыми синими купюрами, за что большой респект Ощадбанку
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:42

почему в ИБ номер депозитного договора на 2 цыфры длиннее чем в бумажном договоре?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:11

J Полистайте свои СМС, был переход на новый план счетов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:12

  vadymbanker написав:
Goodman написав:С 01-02-2018 очередное снижение ставок
снижение на мелочь от 0,25 до 0,5 процентного пункта
касается только UAH
столбитесь кто хочет - но там есть ограничение по срокам пополнения, прошу учитывать.
мое почтение.


P S НиШтяки от Пышного - МК уже сроком действия 5 лет , 5 лет без забот.

Да вот теперь нет смысла столбиться, пополнения убрали по сумме и по срокам.



А можно поподробнее про столбы и почему они перестали работать?
Я так понимаю, депозиты Капитал давно уже пропали?
Из того, что я вижу - 14% без досрочного снятия...еще и ограничения по пополнению есть?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:34

Re: Ощадбанк

  Sidus написав:Из того, что я вижу - 14% без досрочного снятия...еще и ограничения по пополнению есть?


Это все по состоянию на текущий момент.
выбор всегда за вами.
ознакомлен - значит вооружен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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