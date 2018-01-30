Додано: Вів 30 січ, 2018 10:31

Это не Ощад, это праздник жизни.

Вчера Ощад как зарядил с утра 28,1 за $ та и держал его.

Валютчики были в захвате - сразу выставили на прием 27,7 и давай бабло колотить.

Бригада скупает, бригадир бежит в Ощад сдает , берет гривну и опять запускают круг.

Спасибо - заработали все, кроме слабонервных.