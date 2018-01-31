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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1258125912601261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:06

  valya написав:С карты больше фонда на депо - без заминки!

Как вносили?
Ваащето в ИБ лимит активности 50К/дн, больше... - небольшая заминка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:23

clientage
Через кассу.
Без заминки - карта ворлд.
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:33

  valya написав:clientage
Через кассу.
Без заминки - карта ворлд.

А на карте как они оказались?
Наличка из торбы через кассу? Сразу 150К или по 50К три дня носили?
ФАТФовскую анкету заполняли в отделении: очередь, писульки... = 30мин?
Точно это всё не заминки? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:34

  valya написав:clientage
Через кассу.
Без заминки - карта ворлд.


Лимиты в ИБ Ощада зависят от класса карты?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:37

  Scholar написав:
  valya написав:clientage
Через кассу.
Без заминки - карта ворлд.


Лимиты в ИБ Ощада зависят от класса карты?

Наврядли
Шо у голда, шо у классик был один лимит активности - 50К/дн
По звонку на 0800 - анлим на день точно. Мона заяву в отд. нашкрябать на постоянный лимит. Но из 3х отд., куда я обращался никто не мог отличить этот лимит от лимита карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:39

clientage

Это лимит «наружу» или на внутренние переброски тоже?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 22:40

  Scholar написав:clientage

Это лимит «наружу» или на внутренние переброски тоже?

Это лимит на любые операции в ИБ: между своими, пополняхи депо, СЭП наружу -- лимит активности.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:54

Re: Ощадбанк

  valya написав:Обнаружилось, что пополнение депо теперь не через менеджера, а через кассу!!!
Вот уж инновация! Теперь сведения про депо будут знать еще и кассиры, а не только избранный менеджер.
Или меня не правильно информировали?


2 варианта
1. идете в кассу со своим 2630
2. пополняете МК и потом в ИБ пополняете свои депо

Второй лучше - депо открыт в одном отделении, МК пополнили в другом.
Самое большое, что МОЖЕТ СКАЗАТЬ КАССИР - когда будете снимать, там 1%.
Улыбаетесь и отходите с пополненной картой.

Пока на заливку депо ограничений нет , ПЫШНЫЙ потирает руки.
Сейчас Ощад самый большой пылесос.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 01 лют, 2018 07:00, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:57

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Лимиты в ИБ Ощада зависят от класса карты?


Удивляюсь, с МК на депо заходят ЛЮБЫЕ СУММЫ.
Основная заминка с пополнениями - кассиры очень очкуют и каждую купюры пересматривают дважды. Пополнить МК на 100к это дело не менее 5 минут скуки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:34

  valya написав:Обнаружилось, что пополнение депо теперь не через менеджера, а через кассу!!!

Так это уже давно, электронная очередь еще летом с пополнением гнала в кассу. Кстати, могу успокоить, касса видит только номер депозита и срок действия- когда нужно пополнить зная сумму :P они теряются и начинают звонить менеджерам.
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