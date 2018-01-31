Как вносили?
Ваащето в ИБ лимит активности 50К/дн, больше... - небольшая заминка
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Додано: Сер 31 січ, 2018 22:06
Как вносили?
Ваащето в ИБ лимит активности 50К/дн, больше... - небольшая заминка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:33
А на карте как они оказались?
Наличка из торбы через кассу? Сразу 150К или по 50К три дня носили?
ФАТФовскую анкету заполняли в отделении: очередь, писульки... = 30мин?
Точно это всё не заминки?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:34
Лимиты в ИБ Ощада зависят от класса карты?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:37
Наврядли
Шо у голда, шо у классик был один лимит активности - 50К/дн
По звонку на 0800 - анлим на день точно. Мона заяву в отд. нашкрябать на постоянный лимит. Но из 3х отд., куда я обращался никто не мог отличить этот лимит от лимита карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:39
clientage
Это лимит «наружу» или на внутренние переброски тоже?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 22:40
Это лимит на любые операции в ИБ: между своими, пополняхи депо, СЭП наружу -- лимит активности.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:54
Re: Ощадбанк
2 варианта
1. идете в кассу со своим 2630
2. пополняете МК и потом в ИБ пополняете свои депо
Второй лучше - депо открыт в одном отделении, МК пополнили в другом.
Самое большое, что МОЖЕТ СКАЗАТЬ КАССИР - когда будете снимать, там 1%.
Улыбаетесь и отходите с пополненной картой.
Пока на заливку депо ограничений нет , ПЫШНЫЙ потирает руки.
Сейчас Ощад самый большой пылесос.
Востаннє редагувалось Goodman в Чет 01 лют, 2018 07:00, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:57
Re: Ощадбанк
Удивляюсь, с МК на депо заходят ЛЮБЫЕ СУММЫ.
Основная заминка с пополнениями - кассиры очень очкуют и каждую купюры пересматривают дважды. Пополнить МК на 100к это дело не менее 5 минут скуки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:34
Так это уже давно, электронная очередь еще летом с пополнением гнала в кассу. Кстати, могу успокоить, касса видит только номер депозита и срок действия- когда нужно пополнить зная сумму они теряются и начинают звонить менеджерам.
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