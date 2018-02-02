clientage
Не буду теоретизировать. Только факты. Сегодня тоже через кассу налом больше полуфонда, без анкеты (<150к), только ксерокс паспорта и кода (>15к). Затем в иб с карты на депо. точка.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:06
clientage
Не буду теоретизировать. Только факты. Сегодня тоже через кассу налом больше полуфонда, без анкеты (<150к), только ксерокс паспорта и кода (>15к). Затем в иб с карты на депо. точка.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:11
Господа,прошу совета: есть ли в Ощаде карта\счет с бесплатным входом безнала? Гривна. Спасибо.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:15
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:18
Понял,благодарю вас!Депозиты возможно,первая задача завести просто завести гривну перечислением. Если я верно понял-вход безналом на Мою Картку,с нее на депозит,с депозита на Депозитную карту==выход без комиссии?
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:06
Да, правильно.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:26
Re: Ощадбанк
ньюансы есть,на ветке было не раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:19
Re: Ощадбанк
Вже так декілька років. І де в нього основний сміттєзбірник - міняє грн. на ОВДП чи фінансує якісь нездійснені проекти?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:25
Re: Ощадбанк
неся в ощАд Вы наносите урон государству,ибо оно Вам платит за это,а банки в которые не занесено не отплевывают с этого регулярный сбор в Понд
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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