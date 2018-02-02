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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1259126012611262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:06

clientage
Не буду теоретизировать. Только факты. Сегодня тоже через кассу налом больше полуфонда, без анкеты (<150к), только ксерокс паспорта и кода (>15к). Затем в иб с карты на депо. точка.
*******
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:11

Господа,прошу совета: есть ли в Ощаде карта\счет с бесплатным входом безнала? Гривна. Спасибо.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:15

  LuckyG написав:Господа,прошу совета: есть ли в Ощаде карта\счет с бесплатным входом безнала? Гривна. Спасибо.

Да, Моя карта называется.
Но еслы Вы хотите пополнять депозиты, то без проблем по сепу можно сдать непосредственно на депозитные счета слать.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:18

  slasva написав:
  LuckyG написав:Господа,прошу совета: есть ли в Ощаде карта\счет с бесплатным входом безнала? Гривна. Спасибо.

Да, Моя карта называется.
Но еслы Вы хотите пополнять депозиты, то без проблем по сепу можно сдать непосредственно на депозитные счета слать.

Понял,благодарю вас!Депозиты возможно,первая задача завести просто завести гривну перечислением. Если я верно понял-вход безналом на Мою Картку,с нее на депозит,с депозита на Депозитную карту==выход без комиссии?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:06

  LuckyG написав:
  slasva написав:
  LuckyG написав:Господа,прошу совета: есть ли в Ощаде карта\счет с бесплатным входом безнала? Гривна. Спасибо.

Да, Моя карта называется.
Но еслы Вы хотите пополнять депозиты, то без проблем по сепу можно сдать непосредственно на депозитные счета слать.

Понял,благодарю вас!Депозиты возможно,первая задача завести просто завести гривну перечислением. Если я верно понял-вход безналом на Мою Картку,с нее на депозит,с депозита на Депозитную карту==выход без комиссии?

Да, правильно.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:26

Re: Ощадбанк

  LuckyG написав:Если я верно понял-вход безналом на Мою Картку,с нее на депозит
ньюансы есть,на ветке было не раз.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:19

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:Сейчас Ощад самый большой пылесос.


Вже так декілька років. І де в нього основний сміттєзбірник - міняє грн. на ОВДП чи фінансує якісь нездійснені проекти?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:25

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:І де в нього основний сміттєзбірник
неся в ощАд Вы наносите урон государству,ибо оно Вам платит за это,а банки в которые не занесено не отплевывают с этого регулярный сбор в Понд
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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