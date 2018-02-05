RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1260126112621263

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:28

  Мизантрóп написав:
  Smitten написав:Фонд это не государство!
корыто одно

Зображення


Не совсем так.
Государство - это казначейство - МФО 828011.
freeze
4
 
Повідомлень: 7344
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1970 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:40

freeze потом с МФО 300001 переведут на МФО 820019 под соусом прибыли.
https://minfin.com.ua/2018/01/04/31757145/

Маршрутка,одно из немногих мест государства Украина,где финансовый поток может пройти через трех,четырех посредников и никто не возьмет откат. :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 03.12.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:45

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:где финансовый поток может пройти через трех,четырех посредников и никто не возьмет откат.

..как же так ?)...а что разве так можно ???)))
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6558
З нами з: 15.08.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 02:30

Re: Ощадбанк

у ощада так много денег, что он готов платить 15 млн грн за консультацию. а сколько готовы заплатить вы? :lol: :lol: https://finclub.net/news/oshchadbank-za ... atsii.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 205
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05

Re: Ощадбанк

?
viewtopic.php?p=4287090#p4287090
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 925
З нами з: 25.03.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1260126112621263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asp, Batarejkin, lel, slasva і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.