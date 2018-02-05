Не совсем так.
Государство - это казначейство - МФО 828011.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:28
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:40
freeze потом с МФО 300001 переведут на МФО 820019 под соусом прибыли.
Маршрутка,одно из немногих мест государства Украина,где финансовый поток может пройти через трех,четырех посредников и никто не возьмет откат.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:45
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 06 лют, 2018 02:30
Re: Ощадбанк
у ощада так много денег, что он готов платить 15 млн грн за консультацию. а сколько готовы заплатить вы?
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05
Re: Ощадбанк
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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