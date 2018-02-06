как вариант.
нерезидент переводит доллар за товар/услуги на долларовую мою карту, с МК на 3мес депо, потом беслатный выход.
Только назначение платежа нерезидент должен указать что-то типа "финансовая помощь"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:15
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:51
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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