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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:15

Re: Ощадбанк

  Stringer написав:а, пардон, нафига она нужна?
безнал без комиссии принимать?

как вариант.
нерезидент переводит доллар за товар/услуги на долларовую мою карту, с МК на 3мес депо, потом беслатный выход.
Только назначение платежа нерезидент должен указать что-то типа "финансовая помощь"
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:51

  lincoln2 написав:Вопрос к Оф. Преду ,
подскажите плиз , где можно посмотреть ВСЕ условия лояльности применимые к депозиту Капитал 36 мес. которые действовали в 2016 году (знаю что они несколько раз в 2016 году менялись) ?


https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... ryf-inshe/
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:28

Scholar cпасибо !
lincoln2
 
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