RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1263126412651266

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:28

  Eugen79 написав:
  OschadbankUA написав:
  Eugen79 написав:Такой вопрос: сколько времени находится на отделении заказанная и перевыпущенная карта, прежде чем ее отправят назад? Или будет лежать, пока ее на получат?


Добрый день!
Карта храниться в отделении 6 месяцев.


Спасибо. Получить ее может только владелец? Или кто-либо по доверенности?
Там я помню вроде расписываться в ведомости нужно или прикладывать доверенность за получение...
по доверке можно снять со счета,карты не имеют права выдать
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10473
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:41

если есть доверенность, то могут на доверенное лицо выпустить допкарту и выдать ему её
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2039
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:48

Re: Ощадбанк

Оплатил ощ24, 30.01 тепло квартирное,горячка рапортует,что все ушло,оплаты на коммунальных счетах не видно,платил 1-й раз,что делать,кто-то с таким сталкивался?
Оплаты госказначейства отправленные даже позже,дошли.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.08.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13

  avoska220 написав:Оплатил ощ24, 30.01 тепло квартирное,горячка рапортует,что все ушло,оплаты на коммунальных счетах не видно,платил 1-й раз,что делать,кто-то с таким сталкивался?
Оплаты госказначейства отправленные даже позже,дошли.


90%, что тепловики не отразили оплату. Или ждать, или с квитанцией к ним
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 942
З нами з: 25.03.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:18

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:90%, что тепловики не отразили оплату. Или ждать, или с квитанцией к ним

PЗгоден, наша євроракомструкція завжди пасе задніх - одночасно плачу все квартирне: гіоц/водоканал оперативно, газ за кілька днів а тепло останнє
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7517
З нами з: 15.04.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1263126412651266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52880)
08.02.2018 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.