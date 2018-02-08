по доверке можно снять со счета,карты не имеют права выдатьEugen79 написав:
Спасибо. Получить ее может только владелец? Или кто-либо по доверенности?
Там я помню вроде расписываться в ведомости нужно или прикладывать доверенность за получение...
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:28
по доверке можно снять со счета,карты не имеют права выдать
никому не верю
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:41
если есть доверенность, то могут на доверенное лицо выпустить допкарту и выдать ему её
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:48
Re: Ощадбанк
Оплатил ощ24, 30.01 тепло квартирное,горячка рапортует,что все ушло,оплаты на коммунальных счетах не видно,платил 1-й раз,что делать,кто-то с таким сталкивался?
Оплаты госказначейства отправленные даже позже,дошли.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13
90%, что тепловики не отразили оплату. Или ждать, или с квитанцией к ним
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:18
Re: Ощадбанк
PЗгоден, наша євроракомструкція завжди пасе задніх - одночасно плачу все квартирне: гіоц/водоканал оперативно, газ за кілька днів а тепло останнє
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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