Додано: Чет 08 лют, 2018 18:41

если есть доверенность, то могут на доверенное лицо выпустить допкарту и выдать ему её

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