а запрещено использовать приватные счета для КОММЕРЧЕСКОЙ деятельности
Юзайте для приватного пполнения 3м лицом. а там декларашку потом сварганите. Налоговая поймёт
Obval_Defoltovich написав:Правильно ли будет вот так:
Банк отримувача: ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ -- это автоматом генерится на основании МФО!!
МФО банку отримувача: 322669
Номер рахунку отримувача: 2625xxxxxxxxxx
Отримувач: Obval Defoltovich
ІПН отримувача: 1234567890
Сума: 1 000 000 грн.
Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ