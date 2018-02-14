RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1265126612671268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:02

Поправил
а запрещено использовать приватные счета для КОММЕРЧЕСКОЙ деятельности
Юзайте для приватного пполнения 3м лицом. а там декларашку потом сварганите. Налоговая поймёт :)

  Obval_Defoltovich написав:Правильно ли будет вот так:

Банк отримувача: ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ -- это автоматом генерится на основании МФО!!
МФО банку отримувача: 322669
Номер рахунку отримувача: 2625xxxxxxxxxx
Отримувач: Obval Defoltovich
ІПН отримувача: 1234567890
Сума: 1 000 000 грн.
Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23471
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 2656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 22:05

Re: Ощадбанк

Коллега сообщил,что уже видно койчего viewtopic.php?p=4294927#p4294927
Нашел по одному пенсу за 2-й и 3-й квартал по 130грн. держ мат соц допомог.Спросил старика видел их?-грит нет.Подозрения пали на КаКашку.Была оформлена МКашка,при том,что пенс ощАдный был на пенс без СМС.Залогинившись прояснилось,что в апреле 130 зашло на пенскарту(пенс тогда и снял на 130 больше,но подзабыл),а вторые 130 поступили в августе на КаКашку уже.Пенс ни слухом,ни духом про них.В ноябре,декабре и январе по 10грн. пышно таяли с карты,а на оставшуюся 100 я уже положил свою лапу)).
Будьте бдительны,дорогие мои старики!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 03.12.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:20

Re: Ощадбанк

А сей банк ЕЦП оформляет?
Вроде центр есть http://ca.oschadbank.ua/public/Default.aspx
Онлайн клиенту с картой оформить возможно ецп?
Или только с бумажками в отделении?
Arbitr
 
Повідомлень: 125
З нами з: 07.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:01

  Arbitr написав:А сей банк ЕЦП оформляет?
Вроде центр есть http://ca.oschadbank.ua/public/Default.aspx
Онлайн клиенту с картой оформить возможно ецп?
Или только с бумажками в отделении?


он-лайном тока в примат24 можно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33552
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5334 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 07:23

Re: Ощадбанк

Схоже, Ощад24 вночі не здійснює операції на МЗ и назад. Висить "обробляється транзакція".
В результаті: 4 операції не виконані через "недостачу коштів", невже ще нарахують по 2 грн. за це?

Коли початок і завершення опер.дня в онлайн-банкінгу?
Son of Sun
 
Повідомлень: 139
З нами з: 25.04.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:46

Re: Ощадбанк

  Son of Sun написав:невже ще нарахують по 2 грн. за це?
за шо?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 03.12.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:54

  Arbitr написав:А сей банк ЕЦП оформляет?
Вроде центр есть http://ca.oschadbank.ua/public/Default.aspx
Онлайн клиенту с картой оформить возможно ецп?
Или только с бумажками в отделении?

Десь півроку назад піднімав це питання в одному з центральних відділень Києва.
Оператор бігала до начальника відділення дізнаватись.
Відповідь - ні (чи то поки чи то взагалі).
Як я розумію це більше "для галочки".
Хоча все ж питання відкрите для представника. Будемо вдячні за оф. відповідь!
bor
 
Повідомлень: 269
З нами з: 19.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1265126612671268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sd_lg, WachtAmRhein, Кочевник, Фантом, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.