Поправил а запрещено использовать приватные счета для КОММЕРЧЕСКОЙ деятельности Юзайте для приватного пполнения 3м лицом. а там декларашку потом сварганите. Налоговая поймёт
Obval_Defoltovich написав:Правильно ли будет вот так:
Банк отримувача: ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ -- это автоматом генерится на основании МФО!! МФО банку отримувача: 322669 Номер рахунку отримувача: 2625xxxxxxxxxx Отримувач: Obval Defoltovich ІПН отримувача: 1234567890 Сума: 1 000 000 грн. Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
Коллега сообщил,что уже видно койчего viewtopic.php?p=4294927#p4294927 Нашел по одному пенсу за 2-й и 3-й квартал по 130грн. держ мат соц допомог.Спросил старика видел их?-грит нет.Подозрения пали на КаКашку.Была оформлена МКашка,при том,что пенс ощАдный был на пенс без СМС.Залогинившись прояснилось,что в апреле 130 зашло на пенскарту(пенс тогда и снял на 130 больше,но подзабыл),а вторые 130 поступили в августе на КаКашку уже.Пенс ни слухом,ни духом про них.В ноябре,декабре и январе по 10грн. пышно таяли с карты,а на оставшуюся 100 я уже положил свою лапу)). Будьте бдительны,дорогие мои старики!
Десь півроку назад піднімав це питання в одному з центральних відділень Києва. Оператор бігала до начальника відділення дізнаватись. Відповідь - ні (чи то поки чи то взагалі). Як я розумію це більше "для галочки". Хоча все ж питання відкрите для представника. Будемо вдячні за оф. відповідь!