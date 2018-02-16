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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1269127012711272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05

Re: Ощадбанк

  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:07

  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11

  BBC написав:
  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.

Согласен. Жена укатала меня и на ЭКО, у нас рядом Сильпо закрылось :shock:
Хотяя, вот в Ашане на день влюблённых мартишка 0.5 за 104грн, а в Сильпе = 150грн. Отето кешбек у меня нарисовался по мартишке :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42

  bosson513 написав:
  asp написав:А МК закривати ще зарано - вона ключик до ІБ, я там старі горщики бдю


Недавно брал МК , они сейчас на 5 лет.
Скорее Вам она надоест, чем срок подойдет.

Я брала 1,5 роки тому, в мене до 2018. Як раз вистачить на бдіння горщиків :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:43

  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Дякую, треба подумати, бо вже тих карток, як у дурня фантиків. Аби грошей скільки було :D
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