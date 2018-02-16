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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05
asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:07
clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11
BBC написав: clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Согласен. Жена укатала меня и на ЭКО, у нас рядом Сильпо закрылось
Хотяя, вот в Ашане на день влюблённых мартишка 0.5 за 104грн, а в Сильпе = 150грн. Отето кешбек у меня нарисовался по мартишке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42
bosson513 написав: asp написав:
А МК закривати ще зарано - вона ключик до ІБ, я там старі горщики бдю
Недавно брал МК , они сейчас на 5 лет.
Скорее Вам она надоест, чем срок подойдет.
Я брала 1,5 роки тому, в мене до 2018. Як раз вистачить на бдіння горщиків
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:43
clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Дякую, треба подумати, бо вже тих карток, як у дурня фантиків. Аби грошей скільки було
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