Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05
asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
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clientage
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:07
clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11
BBC написав: clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Согласен. Жена укатала меня и на ЭКО, у нас рядом Сильпо закрылось
Хотяя, вот в Ашане на день влюблённых мартишка 0.5 за 104грн, а в Сильпе = 150грн. Отето кешбек у меня нарисовался по мартишке
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clientage
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42
bosson513 написав: asp написав:
А МК закривати ще зарано - вона ключик до ІБ, я там старі горщики бдю
Недавно брал МК , они сейчас на 5 лет.
Скорее Вам она надоест, чем срок подойдет.
Я брала 1,5 роки тому, в мене до 2018. Як раз вистачить на бдіння горщиків
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:43
clientage написав: asp написав:
3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?
Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми
Дякую, треба подумати, бо вже тих карток, як у дурня фантиків. Аби грошей скільки було
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:46
mustbe написав:
Как не крути, - а 19,90 - тоже деньги.
Но - если платить с определенной карты - абонка не снимается.
А если платить с нормальной карты - кешбек на порядок перекрывает жалкие 20 грн абонки.
20*10/2*100=10000.
При 10т комуналки можно считать 20 жалкими. А если комуналка не более 500 грн.
pavyak
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:53
pavyak написав:20*10/2*100=10000. При 10т комуналки можно считать 20 жалкими. А если комуналка не более 500 грн.
Что это вы за ребус такой нам загадали? )
Aps
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:59
Никто не мешает платить коммуналку через Портмоне с авалевской Активной.
Абонка в этом случае равна 0. Лично я плачу коммуналку с эксимовской платины. Кешбек 5% позволяет не думать про абонку 20 грн. Но тем, кто мает час и натхнення, - прямая дорога в отделения Ощада, оттирать пенсов от терминала
mustbe
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:24
mustbe написав:
платить коммуналку
расклад на сейчас, 4 хавиры в Киёве (1 под субсидией, 1 льготная, 2 за полную)
Т.е. с Виикой дето под 110грн кешбеку, а с Платиной у
mustbe спокойно 340 грн
выходит (в т.ч. абонка от Портмоне)
ПС. Портмоне недавно опрос проводило на предмет повышения абонки
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clientage
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Додано: Суб 17 лют, 2018 07:28
clientage написав: mustbe написав:
платить коммуналку
расклад на сейчас, 4 хавиры в Киёве (1 под субсидией, 1 льготная, 2 за полную)
Т.е. с Виикой дето под 110грн кешбеку, а с Платиной у
mustbe спокойно 340 грн
выходит (в т.ч. абонка от Портмоне)
ПС. Портмоне недавно опрос проводило на предмет повышения абонки
cудя по платежке за газ , у вас только 1 квартира в девятиэтажке , остальные - многоэтажки
никому не верю
sens
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