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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1270127112721273>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:05

Re: Ощадбанк

  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:07

  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:11

  BBC написав:
  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Или 2 % бонусов ЭКО от Аллы.

Согласен. Жена укатала меня и на ЭКО, у нас рядом Сильпо закрылось :shock:
Хотяя, вот в Ашане на день влюблённых мартишка 0.5 за 104грн, а в Сильпе = 150грн. Отето кешбек у меня нарисовался по мартишке :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42

  bosson513 написав:
  asp написав:А МК закривати ще зарано - вона ключик до ІБ, я там старі горщики бдю


Недавно брал МК , они сейчас на 5 лет.
Скорее Вам она надоест, чем срок подойдет.

Я брала 1,5 роки тому, в мене до 2018. Як раз вистачить на бдіння горщиків :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:43

  clientage написав:
  asp написав:3. Через вже Райф теж на ГІОЦ така ж комісія, чи пан clientage мав на увазі платежі з картки Валі на Портмоне?

Угу.
КБ от Виики(2%) и Эксима (ну 3% вааще не заморачиваясь). Чистыми :)

Дякую, треба подумати, бо вже тих карток, як у дурня фантиків. Аби грошей скільки було :D
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:46

  mustbe написав:Как не крути, - а 19,90 - тоже деньги.
Но - если платить с определенной карты - абонка не снимается.
А если платить с нормальной карты - кешбек на порядок перекрывает жалкие 20 грн абонки.

20*10/2*100=10000.
При 10т комуналки можно считать 20 жалкими. А если комуналка не более 500 грн.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:53

Re: Ощадбанк

pavyak написав:20*10/2*100=10000.
При 10т комуналки можно считать 20 жалкими. А если комуналка не более 500 грн.


Что это вы за ребус такой нам загадали? )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:59

Никто не мешает платить коммуналку через Портмоне с авалевской Активной.
Абонка в этом случае равна 0.

Лично я плачу коммуналку с эксимовской платины.
Кешбек 5% позволяет не думать про абонку 20 грн.

Но тем, кто мает час и натхнення, - прямая дорога в отделения Ощада, оттирать пенсов от терминала
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:24

Re: Ощадбанк

  mustbe написав:платить коммуналку

расклад на сейчас, 4 хавиры в Киёве (1 под субсидией, 1 льготная, 2 за полную)

Зображення

Т.е. с Виикой дето под 110грн кешбеку, а с Платиной у mustbe спокойно 340 грн выходит (в т.ч. абонка от Портмоне)

ПС. Портмоне недавно опрос проводило на предмет повышения абонки :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:28

  clientage написав:
  mustbe написав:платить коммуналку

расклад на сейчас, 4 хавиры в Киёве (1 под субсидией, 1 льготная, 2 за полную)

Зображення

Т.е. с Виикой дето под 110грн кешбеку, а с Платиной у mustbe спокойно 340 грн выходит (в т.ч. абонка от Портмоне)

ПС. Портмоне недавно опрос проводило на предмет повышения абонки :evil:

cудя по платежке за газ , у вас только 1 квартира в девятиэтажке , остальные - многоэтажки :mrgreen:
никому не верю
sens
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