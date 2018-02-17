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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:49

  Мизантрóп написав:КаКашка как отключил так и отключена.Включает на номер пенс карты **666 при входе.

Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:55

  klug написав:
  Мизантрóп написав:КаКашка как отключил так и отключена.Включает на номер пенс карты **666 при входе.

Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.

ИБ сам логинил по номеру МК дома,а не в ТСО.
Также при получении МК получено СМС о подключении МК к СМС инфо.
Почему при входе в ИБ включает отключенное СМС инфо к пенс карте изучаю :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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