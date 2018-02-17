Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 00:49
Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 18 лют, 2018 08:55
ИБ сам логинил по номеру МК дома,а не в ТСО.
Также при получении МК получено СМС о подключении МК к СМС инфо.
Почему при входе в ИБ включает отключенное СМС инфо к пенс карте изучаю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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