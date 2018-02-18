Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 00:49
Очевидно, що ІБ у вас все ж підв’язаний до пенс. картки. Можливо його підключила добра дівчинка при активації чи ще що. Варіант із самосплаенням виглядає єдиновірним.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 18 лют, 2018 08:55
ИБ сам логинил по номеру МК дома,а не в ТСО.
Также при получении МК получено СМС о подключении МК к СМС инфо.
Почему при входе в ИБ включает отключенное СМС инфо к пенс карте изучаю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:12
Re: Ощадбанк
ГИОЦ покращили))
туц на оплату придомовой до 20-го ,а там с МК комис "2%, але не менше 5грн у розрізі постачальника послуг"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:13
Пышный просит платить нашару прямо из Ощад24/7
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:20
Re: Ощадбанк
эт я и смекнул,привык было в ГИОЦ,там сразу и в момент платежи попадало-верняк шо успел до 20-го,да и объектов много.Лана,пока опердень оплачу "по-новому"©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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