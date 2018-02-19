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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 16:48

  J написав:
  clientage написав:
  J написав:подскажите пополнение карты под депозит через пос терминал в кассе(тариф "Економний" (основна)) бесплатно?

бесплатно и вне очереди :wink:

а можно потом сразу через ИБ на депо
или попаду на плату за тех.овердрафт?

можно, до 19..19:30 пополняшки налом и родным р2р проводятся текущим днём
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:30

  clientage написав:
  J написав:подскажите пополнение карты под депозит через пос терминал в кассе(тариф "Економний" (основна)) бесплатно?

бесплатно и вне очереди :wink:

экономный в тарифах это "Мій рахунок"?

что там за загадочный пункт

Поповнення рахунку
6 ####################################################### 0,5% от суммы

?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 17:31

  J написав:
  clientage написав:
  J написав:подскажите пополнение карты под депозит через пос терминал в кассе(тариф "Економний" (основна)) бесплатно?

бесплатно и вне очереди :wink:

экономный в тарифах это "Мій рахунок"?

что там за загадочный пункт

Поповнення рахунку
6 ####################################################### 0,5% от суммы

?

Это вход СЭПом на картсчет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:16

Obval_Defoltovich

Главное, не платить где попало :x и шо попало https://finclub.net/news/prilozhenie-iz ... ankov.html
vkladchiik
 
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