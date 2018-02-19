можно, до 19..19:30 пополняшки налом и родным р2р проводятся текущим днём
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 16:48
можно, до 19..19:30 пополняшки налом и родным р2р проводятся текущим днём
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:30
экономный в тарифах это "Мій рахунок"?
что там за загадочный пункт
Поповнення рахунку
6 ####################################################### 0,5% от суммы
?
Додано: Пон 19 лют, 2018 17:31
Это вход СЭПом на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:16
Obval_Defoltovich
Главное, не платить где попало и шо попало
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