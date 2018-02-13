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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:31

Re: Ощадбанк

По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:34

  Son of Sun написав:По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?

МК - 0 % у мене було в листопаді.
Киянку ща с Мони пополню,гляну.Самому уже интересно))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:42

  Мизантрóп написав:
  Son of Sun написав:По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?

МК - 0 % у мене було в листопаді.
Киянку ща с Мони пополню,гляну.Самому уже интересно))

Переплутав тоді картки. Тоді на КК - 0,5% (п.6 таб "Мій рахунок")
Тобто, краще перерахувати СЕП на МК, а з неї СЕПом на КК.
Махінатори, ***.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:50

  Son of Sun написав:
  Мизантрóп написав:
  Son of Sun написав:По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?

МК - 0 % у мене було в листопаді.
Киянку ща с Мони пополню,гляну.Самому уже интересно))

Переплутав тоді картки. Тоді на КК - 0,5% (п.6 таб "Мій рахунок")
Тобто, краще перерахувати СЕП на МК, а з неї СЕПом на КК.
Махінатори, ***.

С МК выход по б/н в ИБ - 0.1%+2грн, а обнал в АТМ - 1% :mrgreen: :mrgreen:
МК держим тока для обслуживания ИБ, ну и кадааато мона было с неё нашару коммуналку оплатить в инете :mrgreen:
Ааа, можете с МК закинуть на КаКу через пышный р2р -- всего то за 5грн с каждых 14994грн :mrgreen:

ПС. КК - в нормальных банках так называют Кредитную Карту, которая нашару пополняется СЭПом, а здеся -- ток КаКашка есть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:57

  clientage написав:С МК выход по б/н в ИБ - 0.1%+2грн


Давно так?
Совсем недавно бесплатно было.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:00

  Мизантрóп написав:
  Son of Sun написав:По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?

МК - 0 % у мене було в листопаді.
Киянку ща с Мони пополню,гляну.Самому уже интересно))

Переплутав тоді картки. Тоді на КК - 0,5% (п.6 таб "Мій рахунок")
Тобто, краще перерахувати СЕП на МК, а з неї СЕПом на КК.
Махінатори, ***.
С МК выход по б/н в ИБ - 0.1%+2грн, а обнал в АТМ - 1%
МК держим тока для обслуживания ИБ, ну и кадааато мона было с неё нашару коммуналку оплатить в инете
Ааа, можете с МК закинуть на КаКу через пышный р2р -- всего то за 5грн с каждых 14994грн
Наскільки актуальна ваша інфо?
п.6.3 "Мій комфорт"=МК: "перерахування коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) - не тарифікується" (тарифи від 13.02.2018)
Son of Sun
 
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