По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:31
Re: Ощадбанк
По СЕПу зарахування на муніципальну карту (КК) безкоштовно? Чи як на МК - 0,5%?
Які є варіанти поповненния карт. рахунку без комісій?
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:34
МК - 0 % у мене було в листопаді.
Киянку ща с Мони пополню,гляну.Самому уже интересно))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:42
Переплутав тоді картки. Тоді на КК - 0,5% (п.6 таб "Мій рахунок")
Тобто, краще перерахувати СЕП на МК, а з неї СЕПом на КК.
Махінатори, ***.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:50
С МК выход по б/н в ИБ - 0.1%+2грн, а обнал в АТМ - 1%
МК держим тока для обслуживания ИБ, ну и кадааато мона было с неё нашару коммуналку оплатить в инете
Ааа, можете с МК закинуть на КаКу через пышный р2р -- всего то за 5грн с каждых 14994грн
ПС. КК - в нормальных банках так называют Кредитную Карту, которая нашару пополняется СЭПом, а здеся -- ток КаКашка есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:57
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:00
Переплутав тоді картки. Тоді на КК - 0,5% (п.6 таб "Мій рахунок")
Тобто, краще перерахувати СЕП на МК, а з неї СЕПом на КК.
Махінатори, ***.
С МК выход по б/н в ИБ - 0.1%+2грн, а обнал в АТМ - 1%
МК держим тока для обслуживания ИБ, ну и кадааато мона было с неё нашару коммуналку оплатить в инете
Ааа, можете с МК закинуть на КаКу через пышный р2р -- всего то за 5грн с каждых 14994грн
Наскільки актуальна ваша інфо?
п.6.3 "Мій комфорт"=МК: "перерахування коштів за довільними реквізитами (в ІПТ/ Ощад 24/7 (WEB-/Mobile банкінг) - не тарифікується" (тарифи від 13.02.2018)
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