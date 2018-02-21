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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:58
экспериментариум провел
Son of Sun CЭП с Альфы на КаКашку с 2 грн. комис 0,01.Берет 0,5%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:05
Зато чесных 0.5%, и никаких мин. сумм типа 5грн как у ПУМБы, например... не в пример будь сказано
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:09
clientage пока 3,97 на КаКахе. с СЭПа 1,99 и 1,98 с МоноТранса.Так тапера интересно то за МоноТранс 2 коп. в клирингблоке 1% с 2 грн. как ранее кидал на МК Ежели разлочится - тогда же очевидно очевидное
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:18
Re: Ощадбанк
Были , у некоторого хххгаза был счет в Укринбанке.
Укринбанк начал кончаться, а платежи все шли и шли в него .
хххгаз чуть не помер, т к нечем было рассчитаться за поставленный газ и грозило положить ЦЕЛЫЙ город и район в черную ХОЛОДНУЮ дыру.
тогда 2 недели Приват не принимал платежи, так как возник спор у них там.
короче ..... геммора хватило всем.
а выход был один - кеды, деньги и топать с наличкой в кассу этого хххгаза, чтобы оплатить. Не у всех было время и желание толпиться и страдать, а таки пришлось.
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Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:20
Re: Ощадбанк
там просто блок до проводки, т.е. нашару будет это зачисление как и на МК
Ощад не бегемот какой-то, хотя и тож зелёный
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:28
Только сегодня вспомнил, что пополнял КаКаху с другой ощадкарты (зарплатный проект), комиссии нигде не было. Либо 25 числа нарисуют ее, как происходит по смс, что глупо.
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:41
Нее, комисс видна сразу после проводки. А это обычно текущим оперднем проходит
... делайте хоть что-нибудь!
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