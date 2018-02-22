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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1280128112821283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:10

Re: Ощадбанк

Шо такоє, з папірцями значить проблем не буває? ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:26

Re: Ощадбанк

Ощадбанк щось попутав, смс нагадування приходить в 6.23. Куди можна звернутися зі скаргою? І що означає, що гроші зняті з депозиту в 00:50? Вкрадені?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:32

Re: Ощадбанк

  BIGor написав:Ощадбанк щось попутав, смс нагадування приходить в 6.23. Куди можна звернутися зі скаргою? І що означає, що гроші зняті з депозиту в 00:50? Вкрадені?

у меня такое же было когда закончился срок депозита и ночью он автоматически перечислялся на карту
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:37

  velvet написав:
  BIGor написав:Ощадбанк щось попутав, смс нагадування приходить в 6.23. Куди можна звернутися зі скаргою? І що означає, що гроші зняті з депозиту в 00:50? Вкрадені?

у меня такое же было когда закончился срок депозита и ночью он автоматически перечислялся на карту

А, дякую! Просто такі операції вночі дивні. Невже не можуть проводити в банківський робочий день?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:38

Re: Ощадбанк

Може систему не хочуть перегружати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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