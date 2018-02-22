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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2018 16:10
Re: Ощадбанк
Шо такоє, з папірцями значить проблем не буває?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:26
Re: Ощадбанк
Ощадбанк щось попутав, смс нагадування приходить в 6.23. Куди можна звернутися зі скаргою? І що означає, що гроші зняті з депозиту в 00:50? Вкрадені?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:32
Re: Ощадбанк
у меня такое же было когда закончился срок депозита и ночью он автоматически перечислялся на карту
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:37
А, дякую! Просто такі операції вночі дивні. Невже не можуть проводити в банківський робочий день?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:38
Re: Ощадбанк
Може систему не хочуть перегружати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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