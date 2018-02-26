Додано: Вів 27 лют, 2018 14:28

clientage Спасибо Вам добрый человек.

Дозвонился, но попал не на оператора, а на психолога.

Почти душу открыл , время потратил. И все как всегда - сплошные недоговоры.

Когда звонишь туды нужно методичку под руками держать.

Оператор психолог стойко сражался за свои "кровные" 7 грн , стойко.



PS Еще такая некрасивая обмолвка - на новой учетной записи может оставить прежний логин и пароль. Как то стало не по себе - большой брат все знает и все видит.

Ощад второй после Идеи . Идея самостоятельно назначает логин в ИКБ и кодовое слово.