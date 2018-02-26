Было две карты - социалка и депозитка.
Начал заливать в Ощад - взял МК. Зашел в ИБ , на социалку "подключились" СМС-ки.
Итого сняло 7 грн за СМС по социалке. Это крест который нужно нести или можно сбросить эту рацию?
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Додано: Вів 27 лют, 2018 13:50
Было две карты - социалка и депозитка.
Начал заливать в Ощад - взял МК. Зашел в ИБ , на социалку "подключились" СМС-ки.
Итого сняло 7 грн за СМС по социалке. Это крест который нужно нести или можно сбросить эту рацию?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лют, 2018 13:58
7грн - эт расширенное СМС-инфо, обычное(обязаловка для Социалки) - 3грн
Мож у Вас с Социалки был инициализирован ИБ кадато?
Тада тока самосожжение поможет и повторная инициализация ИБ на МК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:02
Re: Ощадбанк
Расширьте свою мысль до уровня инструкции , какие действия и какие слова.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:10
Re: Ощадбанк
Самосожжение
1. 0800... Категория ИБ или 0. Проходите идентификацию
2. Прошу аннулировать мой эккаутн в инет-банкинге т.к. хочу перепривязать его к др. карте.
3. через ВЭБ-приложение ИБ делаете регистрацию на МК
4. В новом ИБ в свойствах карт отключаете ненужные СМС-инфо
Но для Социалки и КаКашки они подключатся автоматом, это будет видно при последующем входе.
Вот только какое СМС-инфо подключится: простое или рассширенное - это может видеть заранее только 0800. требуйте обычное/простое
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:28
clientage Спасибо Вам добрый человек.
Дозвонился, но попал не на оператора, а на психолога.
Почти душу открыл , время потратил. И все как всегда - сплошные недоговоры.
Когда звонишь туды нужно методичку под руками держать.
Оператор психолог стойко сражался за свои "кровные" 7 грн , стойко.
PS Еще такая некрасивая обмолвка - на новой учетной записи может оставить прежний логин и пароль. Как то стало не по себе - большой брат все знает и все видит.
Ощад второй после Идеи . Идея самостоятельно назначает логин в ИКБ и кодовое слово.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:31
Re: Ощадбанк
Нет это не так. Вы сами в Идее выбираете логин и тем более пароль.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:33
Re: Ощадбанк
Да ну? Нет там обязаловки через заявление отключается.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 27 лют, 2018 14:39
Re: Ощадбанк
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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