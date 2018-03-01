Платить коммуну без кб - себя не уважать.
Тем более - своим налом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:29
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:38
Re: Ощадбанк
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Додано: Чет 01 бер, 2018 21:34
Re: Ощадбанк
субсид1я
сидите себе на попе ровно и не морочите голову реквизитами.
даже в Привате, все заведено на рег платежи и комис 0
какой там кешбек, если по оплате услуг с трудом набегает 100 грн обяз платы?
напоминает задачка с одного сайта : - какой должна быть наценка на товар. чтобы при продаже оного я мог дать 5% скидки-завлекалово клиенту и сам заработать на товаре 5% ??
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:50
И что ж Вас повергло в "да никак" в этой изе аж до срамоты? Поделитесь отзывом?
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:00
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:58
Sungsam, greenozon
Субсидия, конечно, хорошо, но если это не ваш случай...
Карта Visa (дебетная) Укрэксимбанка - возврат чистыми 2 - 3 - 5 - 7% (Classic - Gold - Platinum - Infinite).
Из недостатков:
- все карты платные;
- cashback начисляется в виде бонусов, которые, впрочем, легко обналичить на пополнение телефона, бензин ОККО, покупки в Ашане, Сильпо, Космо и др.;
- есть лимит на общую сумму покупок в месяц в зависимости от класса карты - 15000, 18000, 20000 и 25000 грн. (после достижения лимита начисление бонусов уменьшается до 1 - 1 - 1.2 - 1.5% соответственно классу карты).
Клиентам, которые получают з/п на карты Укрэксима, еще интересней - оплаты можно совершать за счет кредитного лимита с льготным периодом...
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 02 бер, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:40
Re: Ощадбанк
см.ветку изи с ее ботами)) и ссыль бы верную Давала
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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