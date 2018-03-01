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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 18:15

Платить коммуну без кб - себя не уважать.
Тем более - своим налом
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:29

Re: Ощадбанк

  mustbe написав:Платить коммуну без кб - себя не уважать.

Х-м-м! Навчите?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 20:38

Re: Ощадбанк

  mustbe написав:Платить коммуну без кб - себя не уважать.


а який у вас рецепт?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:34

Re: Ощадбанк

  greenozon написав:а який у вас рецепт?


субсид1я
сидите себе на попе ровно и не морочите голову реквизитами.
даже в Привате, все заведено на рег платежи и комис 0

какой там кешбек, если по оплате услуг с трудом набегает 100 грн обяз платы?

напоминает задачка с одного сайта : - какой должна быть наценка на товар. чтобы при продаже оного я мог дать 5% скидки-завлекалово клиенту и сам заработать на товаре 5% ??
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 13:50

  Мизантрóп написав:
  finfen написав:Как тестирование? https://easypay.ua/description/easypayd ... ite_header
да никак,как и вся изя
Зображення

И что ж Вас повергло в "да никак" в этой изе аж до срамоты? Поделитесь отзывом?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:00

Re: Ощадбанк

  mustbe написав:Та платиТЕ налом, я ж не настаиваю.
Нравится ВАМ стоять в ощадовских очередях - стойТЕ на здоровье

Я что-то пропустил: стоял вопрос, что Вы могли настаивать, или не настаивать?
То, что исправились - это хорошо, жаль только, что со второго захода культуру показываете.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:58

Sungsam, greenozon

Субсидия, конечно, хорошо, но если это не ваш случай...
Карта Visa (дебетная) Укрэксимбанка - возврат чистыми 2 - 3 - 5 - 7% (Classic - Gold - Platinum - Infinite).
Из недостатков:
- все карты платные;
- cashback начисляется в виде бонусов, которые, впрочем, легко обналичить на пополнение телефона, бензин ОККО, покупки в Ашане, Сильпо, Космо и др.;
- есть лимит на общую сумму покупок в месяц в зависимости от класса карты - 15000, 18000, 20000 и 25000 грн. (после достижения лимита начисление бонусов уменьшается до 1 - 1 - 1.2 - 1.5% соответственно классу карты).
Клиентам, которые получают з/п на карты Укрэксима, еще интересней - оплаты можно совершать за счет кредитного лимита с льготным периодом...
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 02 бер, 2018 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:40

Re: Ощадбанк

  finfen написав:И что ж Вас повергло в "да никак" в этой изе аж до срамоты? Поделитесь отзывом?
см.ветку изи с ее ботами)) и ссыль бы верную Давала :twisted:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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