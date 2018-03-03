Anadonta написав:

Субсидия, конечно, хорошо, но если это не ваш случай...Карта Visa (дебетная) Укрэксимбанка - возврат2 - 3 - 5 - 7% (Classic - Gold - Platinum - Infinite).Из недостатков:- все карты платные;- cashback начисляется в виде бонусов, которые, впрочем, легко обналичить на пополнение телефона, бензин ОККО, покупки в Ашане, Сильпо, Космо и др.;- есть лимит на общую сумму покупок в месяц в зависимости от класса карты - 15000, 18000, 20000 и 25000 грн. (после достижения лимита начисление бонусов уменьшается до 1 - 1 - 1.2 - 1.5% соответственно классу карты).Клиентам, которые получают з/п на карты Укрэксима, еще интересней - оплаты можно совершать за счет кредитного лимита с льготным периодом...