Субсидия, конечно, хорошо, но если это не ваш случай... Карта Visa (дебетная) Укрэксимбанка - возврат чистыми 2 - 3 - 5 - 7% (Classic - Gold - Platinum - Infinite). Из недостатков: - все карты платные; - cashback начисляется в виде бонусов, которые, впрочем, легко обналичить на пополнение телефона, бензин ОККО, покупки в Ашане, Сильпо, Космо и др.; - есть лимит на общую сумму покупок в месяц в зависимости от класса карты - 15000, 18000, 20000 и 25000 грн. (после достижения лимита начисление бонусов уменьшается до 1 - 1 - 1.2 - 1.5% соответственно классу карты). Клиентам, которые получают з/п на карты Укрэксима, еще интересней - оплаты можно совершать за счет кредитного лимита с льготным периодом...
Такой информации на сайте не нашел. Подскажите по кэшбэку где можно посмотреть?
- в одном отделении кассир направил делать ксерокопию паспорта , на МК вносилось 15000 грн. Опер сделал, потом втер кассиру и подарил мне копии.
- в другом вертели каждую купюру
- в третьем приняли, пересчитали пачки, в пачках и УСЕ
Это собрание вольных людей , действующих на свое усмотрение. Системы нет.
А мне встретилось отделение, где кассир схватила пачку грошей и помчалась в др. кассу. Уменя чото ёкнуло и оторвалось внутри, но она вернулась, спросила сумму и подтвердила, шо все нормально. Нормально? А был вариант, када кассирша впихнула пачку грошей в машинку, та чето посчитала, кассир спросила сумму, подумал и выдала: ааа, нормально, она всегда на 1 купюру меньше показывает. Капец
clientage написав:мне встретилось отделение, где кассир схватила пачку грошей и помчалась в др. кассу. Уменя чото ёкнуло и оторвалось внутри, но она вернулась, спросила сумму и подтвердила, шо все нормально. Нормально?
Это то, с чем в свое время боролся Приват. Освободить рабочее место кассира. Доборолся - убрали матричные , оставили только ПОСы. У КАЖДОГО КассиРа появилась купюросчетная машина и детектор на кеш.
У Ощада своя дорога.....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
clientage написав:она всегда на 1 купюру меньше показывает. Капец
Меня так на сотку "нагрели" , когда еще были Депо "Весна красна". За отсутствие инд комнаты для расчетов суммами свыше 20к и бесконтрольного с моей стороны пересчетом кассиром суммы "заплатил" 100 грн. Ничче не доказал - гнило ответили "это вклад, все вернется процентами". Умный стал - пополняю траншами на МК , а далее через ИБ. Нагреть на транше сложнее , чем на 250 килобайтах. (нагрели на номинале, которого было больше всего - были бы все 500-ки - запросто похудел бы на 500 грн) . Век живу-век учусь.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!