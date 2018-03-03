RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1290129112921293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:30

  Anadonta написав:Sungsam, greenozon

Субсидия, конечно, хорошо, но если это не ваш случай...
Карта Visa (дебетная) Укрэксимбанка - возврат чистыми 2 - 3 - 5 - 7% (Classic - Gold - Platinum - Infinite).
Из недостатков:
- все карты платные;
- cashback начисляется в виде бонусов, которые, впрочем, легко обналичить на пополнение телефона, бензин ОККО, покупки в Ашане, Сильпо, Космо и др.;
- есть лимит на общую сумму покупок в месяц в зависимости от класса карты - 15000, 18000, 20000 и 25000 грн. (после достижения лимита начисление бонусов уменьшается до 1 - 1 - 1.2 - 1.5% соответственно классу карты).
Клиентам, которые получают з/п на карты Укрэксима, еще интересней - оплаты можно совершать за счет кредитного лимита с льготным периодом...


Такой информации на сайте не нашел. Подскажите по кэшбэку где можно посмотреть?
fighterjet
 
Повідомлень: 55
З нами з: 07.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:44

Re: Ощадбанк

  fighterjet написав:Подскажите

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23793
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 2697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:57

Re: Ощадбанк

  ramaz написав:Вам наверное староверы попались ..


Их полным полно везде

- в одном отделении кассир направил делать ксерокопию паспорта ,
на МК вносилось 15000 грн. Опер сделал, потом втер кассиру и подарил мне копии.

- в другом вертели каждую купюру

- в третьем приняли, пересчитали пачки, в пачках и УСЕ

Это собрание вольных людей , действующих на свое усмотрение.
Системы нет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:16

  bosson513 написав:
  ramaz написав:Вам наверное староверы попались ..


Их полным полно везде

- в одном отделении кассир направил делать ксерокопию паспорта ,
на МК вносилось 15000 грн. Опер сделал, потом втер кассиру и подарил мне копии.

- в другом вертели каждую купюру

- в третьем приняли, пересчитали пачки, в пачках и УСЕ

Это собрание вольных людей , действующих на свое усмотрение.
Системы нет.

А мне встретилось отделение, где кассир схватила пачку грошей и помчалась в др. кассу.
Уменя чото ёкнуло и оторвалось внутри, но она вернулась, спросила сумму и подтвердила, шо все нормально. Нормально? :mrgreen:
А был вариант, када кассирша впихнула пачку грошей в машинку, та чето посчитала, кассир спросила сумму, подумал и выдала: ааа, нормально, она всегда на 1 купюру меньше показывает. Капец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23793
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 2697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:34

Re: Ощадбанк

  clientage написав:мне встретилось отделение, где кассир схватила пачку грошей и помчалась в др. кассу.
Уменя чото ёкнуло и оторвалось внутри, но она вернулась, спросила сумму и подтвердила, шо все нормально. Нормально?


Это то, с чем в свое время боролся Приват. Освободить рабочее место кассира.
Доборолся - убрали матричные , оставили только ПОСы. У КАЖДОГО КассиРа появилась купюросчетная машина и детектор на кеш.

У Ощада своя дорога.....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:47

Re: Ощадбанк

  clientage написав:она всегда на 1 купюру меньше показывает. Капец


Меня так на сотку "нагрели" , когда еще были Депо "Весна красна".
За отсутствие инд комнаты для расчетов суммами свыше 20к и бесконтрольного
с моей стороны пересчетом кассиром суммы "заплатил" 100 грн. Ничче не доказал - гнило ответили "это вклад, все вернется процентами".
Умный стал - пополняю траншами на МК , а далее через ИБ. Нагреть на транше сложнее , чем на 250 килобайтах. (нагрели на номинале, которого было больше всего - были бы все 500-ки - запросто похудел бы на 500 грн) .
Век живу-век учусь.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:50

На карте 0. Движений по счету нет. Эти продолжают 2 месяца снимать за смс, потом блокируют карту до погашения задолженности (!?).
Это вообще как???
Alex Smith
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 23.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:02

ощАд

  Alex Smith написав:На карте 0. Движений по счету нет. Эти продолжают 2 месяца снимать за смс, потом блокируют карту до погашения задолженности (!?).
Это вообще как???

это пышно

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 03.12.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12

  Alex Smith написав:На карте 0. Движений по счету нет. Эти продолжают 2 месяца снимать за смс, потом блокируют карту до погашения задолженности (!?).
Это вообще как???

Так а что не понятно? Услуга подключена - счет выставлен. Оплата не за количество смс, а за услугу. Не пользуетесь - отключите смс инфо или закройте карту.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 362
З нами з: 22.02.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 01:17

  acsir написав:
  Alex Smith написав:На карте 0. Движений по счету нет. Эти продолжают 2 месяца снимать за смс, потом блокируют карту до погашения задолженности (!?).
Это вообще как???

Так а что не понятно? Услуга подключена - счет выставлен. Оплата не за количество смс, а за услугу. Не пользуетесь - отключите смс инфо или закройте карту.

За какую услугу? смс о чем? движений нет, повторяю.
При подключенном интернет-банкинге смс не отключаются, если вы не знали.
И в других банках списывают максимум до нуля.
Alex Smith
Аватар користувача
 
Повідомлень: 230
З нами з: 23.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1290129112921293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Google Feedfetcher і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.