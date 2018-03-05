В держ. Укргазм'ясі легко заводять в мінус по картці для % і за СМС і за перегляд балансу в рідному банкоматі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 бер, 2018 06:58
Re: Ощадбанк
В держ. Укргазм'ясі легко заводять в мінус по картці для % і за СМС і за перегляд балансу в рідному банкоматі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 04 бер, 2018 08:15
Re: Ощадбанк
Це ощад, а не алла. Навіть як підключити на секунду і відключити - все одно за місяць смс платитться.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 04 бер, 2018 10:06
Поэтому и потеряли клиента в лице меня
Перешел в зеленый - там и проценты повыше, и смс бесплатные, и вдобавок еще и GOLD дали вообще бесплатно
Додано: Пон 05 бер, 2018 09:19
Подскажите, сейчас выписка в отделении за произвольный период имеет ограничение по времени? Можно ли сделать, допустим, за 5 или 7 лет?
Пенсионеру нужно показать, что при переводе обслуживания со сберкнижки на карточку все деньги переведены на карточный счет. А то он уверен, что карточку выдали для новых пенсий, а прежние поступления остались на сберкнижке и хранит её на черный день.
Совет проверить последнюю запись не годится. Спрятано далеко, глубоко и чужим доступа нет. Но к менеджеру пенсионера с паспортом привести могу.
Додано: Пон 05 бер, 2018 12:03
Оплата комуналки Ощадом и другие варианты
Почему сервис форума не показал всю ссылку - мне это не ведомо. Дублирую сообщение с полной ссылкой:
На телефон пришло смс-предложение от ИзиПей на 5 лет бесплатно оплачивать комуслуги. Кто-нибудь пользуется уже кобрендингом данным? Как тестирование?
А кто тебе Давала мне лично пофиг.
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:03
finfen та не гони дуру (Её) тут ( на хфоруме) уже до самосожжения дошли,бо ощАд то как изя с трастом пополам (попу в хлам),давай пока... и помни 5 лет бесплатно)))
Нольператоры Ада безномерные но типа Вадик и Максик с Фунтиком божились шо спалят акк,проверил - сожжен.Но, в беседе рассказали пенсам пышно умалчиваемую тайну по пенсам и КаКахам: Акк можем сжечь,но должен всеравно как мин. по 3,00 бушь,а за полную пышноту 7,00 укр Юаней! -Че за нах? -Обязы или звони с номером карты снова и пали СМС вкл/выкл на теплой линии,а то шо в банкинге-фсе панты...
Финфена мне дают все!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 06 бер, 2018 10:40
Читай внимательно - был обычный вопрос. Какую дуру, пургу, попу, мизантроп ты реальный? Извини, но ты ни писать, ни читать не можешь по-людски. Почитал, чувствую, что что-то хочешь дельное сказать, но, как собака. Как ты еще подпись свою на этом "хфоруме" не исковеркал?
Додано: Вів 06 бер, 2018 11:46
finfen пополам это та линия,что делит пышную попу на 2 части
"Де6илы" - самая мощная организация в мире,у них везде свои люди.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44
Re: Ощадбанк
На самом деле, их не так и много.
Но они так умно расставлены, что попадаются на каждом шагу.
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Пышнобанк - сложный банк. Всегда говорите прямо и на чистоту.
Берегите окружающих.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 бер, 2018 18:44
Re: Ощадбанк
Закрив миттєву, прощай 'мій банк'
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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