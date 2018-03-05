Додано: Пон 05 бер, 2018 09:19

Подскажите, сейчас выписка в отделении за произвольный период имеет ограничение по времени? Можно ли сделать, допустим, за 5 или 7 лет?

Пенсионеру нужно показать, что при переводе обслуживания со сберкнижки на карточку все деньги переведены на карточный счет. А то он уверен, что карточку выдали для новых пенсий, а прежние поступления остались на сберкнижке и хранит её на черный день.

Совет проверить последнюю запись не годится. Спрятано далеко, глубоко и чужим доступа нет. Но к менеджеру пенсионера с паспортом привести могу.