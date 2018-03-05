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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 06:58

Re: Ощадбанк

  Alex Smith написав:И в других банках списывают максимум до нуля.


В держ. Укргазм'ясі легко заводять в мінус по картці для % і за СМС і за перегляд балансу в рідному банкоматі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 08:15

Re: Ощадбанк

Це ощад, а не алла. Навіть як підключити на секунду і відключити - все одно за місяць смс платитться.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 10:06

Поэтому и потеряли клиента в лице меня :)
Перешел в зеленый - там и проценты повыше, и смс бесплатные, и вдобавок еще и GOLD дали вообще бесплатно :lol:
Alex Smith
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 09:19

Подскажите, сейчас выписка в отделении за произвольный период имеет ограничение по времени? Можно ли сделать, допустим, за 5 или 7 лет?
Пенсионеру нужно показать, что при переводе обслуживания со сберкнижки на карточку все деньги переведены на карточный счет. А то он уверен, что карточку выдали для новых пенсий, а прежние поступления остались на сберкнижке и хранит её на черный день.
Совет проверить последнюю запись не годится. Спрятано далеко, глубоко и чужим доступа нет. Но к менеджеру пенсионера с паспортом привести могу.
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 12:03

Оплата комуналки Ощадом и другие варианты

  Мизантрóп написав:
  finfen написав:И что ж Вас повергло в "да никак" в этой изе аж до срамоты? Поделитесь отзывом?
см.ветку изи с ее ботами)) и ссыль бы верную Давала :twisted:

Почему сервис форума не показал всю ссылку - мне это не ведомо. Дублирую сообщение с полной ссылкой:
На телефон пришло смс-предложение от ИзиПей на 5 лет бесплатно оплачивать комуслуги. Кто-нибудь пользуется уже кобрендингом данным? Как тестирование? https://easypay.ua/description/easypayd ... ite_header
А кто тебе Давала мне лично пофиг.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:03

finfen та не гони дуру (Её) тут ( на хфоруме) уже до самосожжения дошли,бо ощАд то как изя с трастом пополам (попу в хлам),давай пока... :lol: и помни 5 лет бесплатно)))
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Нольператоры Ада безномерные но типа Вадик и Максик с Фунтиком божились шо спалят акк,проверил - сожжен.Но, в беседе рассказали пенсам пышно умалчиваемую тайну по пенсам и КаКахам: Акк можем сжечь,но должен всеравно как мин. по 3,00 бушь,а за полную пышноту 7,00 укр Юаней! -Че за нах? -Обязы или звони с номером карты снова и пали СМС вкл/выкл на теплой линии,а то шо в банкинге-фсе панты...
Финфена мне дают все! :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 10:40

  Мизантрóп написав:finfen та не гони дуру (Её) тут ( на хфоруме) уже до самосожжения дошли,бо ощАд то как изя с трастом пополам (попу в хлам),давай пока... :lol: и помни 5 лет бесплатно)))
Зображення
Нольператоры Ада безномерные но типа Вадик и Максик с Фунтиком божились шо спалят акк,проверил - сожжен.Но, в беседе рассказали пенсам пышно умалчиваемую тайну по пенсам и КаКахам: Акк можем сжечь,но должен всеравно как мин. по 3,00 бушь,а за полную пышноту 7,00 укр Юаней! -Че за нах? -Обязы или звони с номером карты снова и пали СМС вкл/выкл на теплой линии,а то шо в банкинге-фсе панты...
Финфена мне дают все! :lol:

Читай внимательно - был обычный вопрос. Какую дуру, пургу, попу, мизантроп ты реальный? Извини, но ты ни писать, ни читать не можешь по-людски. Почитал, чувствую, что что-то хочешь дельное сказать, но, как собака. Как ты еще подпись свою на этом "хфоруме" не исковеркал?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 11:46

finfen пополам это та линия,что делит пышную попу на 2 части :idea:
"Де6илы" - самая мощная организация в мире,у них везде свои люди.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:44

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:"Де6илы" - самая мощная организация в мире,у них везде свои люди.


На самом деле, их не так и много.
Но они так умно расставлены, что попадаются на каждом шагу.
***********************
Пышнобанк - сложный банк. Всегда говорите прямо и на чистоту.
Берегите окружающих.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:44

Re: Ощадбанк

Закрив миттєву, прощай 'мій банк' :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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