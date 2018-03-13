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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 441
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
89
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 441
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:08

chipmunk сегодня закрытая в декабре пенса уже не была видна даже серой.Згинула как страшный сон.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:15

Re: Ощадбанк

Жостко. Мої дохлі усі на місці, в прострочених
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59

Re: Ощадбанк

Аку.ть! Переводив гроші в інший банк по вільним реквізитам. Отримав СМС з повною інформацією: кому ( ПІБ повністю), номер паспорту повністю, ІПН повністю, навіть номер рахунку повністю всі цифри. І ЦЕ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ З МИНУЛОГО РОКУ СМС-ІНФОРМУВАННІ. На гарячці пояснюють відмінністю СМС-інформування по картці та СМС-інформування по рахунку.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:49

  alibob написав:Аку.ть! Переводив гроші в інший банк по вільним реквізитам. Отримав СМС з повною інформацією: кому ( ПІБ повністю), номер паспорту повністю, ІПН повністю, навіть номер рахунку повністю всі цифри. І ЦЕ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ З МИНУЛОГО РОКУ СМС-ІНФОРМУВАННІ. На гарячці пояснюють відмінністю СМС-інформування по картці та СМС-інформування по рахунку.

мы в ОСББ ставили клиент-банк ощАдский.Проверяем первый токен-вход,а там другое юррыло,со всеми оборотами,контрагентами,платежами,остатками :!: Смотрю всего 30к остаток на счету,визуально ж пытаемся смотреть шо оно такое клиент-банк от ощАда :shock: .Потом доперли шо остатки явно не наши.Мед клиника была какая-то.
viewtopic.php?p=4035466#p4035466
Адский совок :D

  chipmunk написав:Жостко. Мої дохлі усі на місці, в прострочених

почудилось вчера,глянул сегодня-дохлая пенсионка серым так и болтается,ДИХСНей :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:33

Re: Ощадбанк

Пришло смс, что дали персонального манагера в другом отделении. Стоит пользовать или баловство все это? Депозит через этого манагера в другом отделении отдадут?
smv
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:01

  smv написав:Пришло смс, что дали персонального манагера в другом отделении. Стоит пользовать или баловство все это? Депозит через этого манагера в другом отделении отдадут?


Депозит отдают не у манагера, а в кассе. Причем в любой
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:31

  Scholar написав:Депозит отдают не у манагера, а в кассе. Причем в любой

Звонил на горячку, помогал старушке, сказали, что закрыть только в том отделении, где открывался. Открывался, ес-но через отделение. И что другое отделение не сможет расторгнуть. ИБ конечно нет. Киев. Предложили письменно отменить пролонгацию и письменно заказать наличку. Пытаюсь отговорить от Ощада.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:32

  lel написав:
  Scholar написав:Депозит отдают не у манагера, а в кассе. Причем в любой

Звонил на горячку, помогал старушке, сказали, что закрыть только в том отделении, где открывался. Открывался, ес-но через отделение. И что другое отделение не сможет расторгнуть. ИБ конечно нет. Киев. Предложили письменно отменить пролонгацию и письменно заказать наличку. Пытаюсь отговорить от Ощада.

Не, ну с сегодняшними ставками понятно что Ощад не вкусный.
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lov2108
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