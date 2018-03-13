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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:08
chipmunk сегодня закрытая в декабре пенса уже не была видна даже серой.Згинула как страшный сон.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:15
Re: Ощадбанк
Жостко. Мої дохлі усі на місці, в прострочених
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59
Re: Ощадбанк
Аку.ть! Переводив гроші в інший банк по вільним реквізитам. Отримав СМС з повною інформацією: кому ( ПІБ повністю), номер паспорту повністю, ІПН повністю, навіть номер рахунку повністю всі цифри. І ЦЕ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ З МИНУЛОГО РОКУ СМС-ІНФОРМУВАННІ. На гарячці пояснюють відмінністю СМС-інформування по картці та СМС-інформування по рахунку.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:49
мы в ОСББ ставили клиент-банк ощАдский.Проверяем первый токен-вход,а там другое юррыло,со всеми оборотами,контрагентами,платежами,остатками Смотрю всего 30к остаток на счету,визуально ж пытаемся смотреть шо оно такое клиент-банк от ощАда .Потом доперли шо остатки явно не наши.Мед клиника была какая-то.
viewtopic.php?p=4035466#p4035466
Адский совок
почудилось вчера,глянул сегодня-дохлая пенсионка серым так и болтается,ДИХСНей
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:33
Re: Ощадбанк
Пришло смс, что дали персонального манагера в другом отделении. Стоит пользовать или баловство все это? Депозит через этого манагера в другом отделении отдадут?
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:01
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:31
Звонил на горячку, помогал старушке, сказали, что закрыть только в том отделении, где открывался. Открывался, ес-но через отделение. И что другое отделение не сможет расторгнуть. ИБ конечно нет. Киев. Предложили письменно отменить пролонгацию и письменно заказать наличку. Пытаюсь отговорить от Ощада.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:32
Не, ну с сегодняшними ставками понятно что Ощад не вкусный.
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