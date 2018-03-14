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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:34
alexualex написав:
Комісія при обробці авторизаційного запиту на суму, яка перевищує доступний залишок
так а че с первого бесплатного раза не ясно что денег нет?
п.6.8 общих тарифов: перший запит на добу – не тарифікується, 2 грн. – кожен наступний.
Пытался снять нал в другом банкомате по муниципалке....
там же комис 1,5%+5 -п.5.1 стандарт тарифа,доброволец-спонсор пышноты заведомо согласен был отдать как минимум 5,08грн. комис,а тут всего на 2 сквозь дно
23.03 еще 3,00грн. спишут или сквозь дно за СМС по КаКахе будет.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:37
alibob написав:
Ви очікували чогось іншого? Що не так?
Да все так. У меня пробило дно по депо.
как только размер депо дошел до "планки" зашевелился ихний финмониторинг.
Такой же как и дно.
А чё? А ничё..... , четверть обьема договора отдано под условия финмонитринга(депо "мой депозит"). все загодя прописано.
********
Так что. ходи к Пышному в гости , да оглядывайся. Пакости-подлянки так умело расставлены. что попадаются на каждом шагу.
Чё тут держит? - только ситуативная ставка по депо выше рыночной.
Пройдут сроки - сольюсь и рассосусь по кошилях.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:49
bosson513 написав:
alibob написав:
Ви очікували чогось іншого? Що не так?
Да все так. У меня пробило дно по депо.
как только размер депо дошел до "планки" зашевелился ихний финмониторинг.
Такой же как и дно.
А чё? А ничё..... , четверть обьема договора отдано под условия финмонитринга(депо "мой депозит"). все загодя прописано.
********
Так что. ходи к Пышному в гости , да оглядывайся. Пакости-подлянки так умело расставлены. что попадаются на каждом шагу.
Чё тут держит? - только ситуативная ставка по депо выше рыночной.
Пройдут сроки - сольюсь и рассосусь по кошилях.
А до какого уровня финмон не кошмарит?
И каким образом финмон кошмарит?
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lov2108
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:14
lov2108 написав:
А до какого уровня финмон не кошмарит?
И каким образом финмон кошмарит?
прошлый год была весна красна - 250 к ---- никто и пальцем не шевельнул
в этом - перешел планку первой лояльности , пошло шевеление.
Кошмар в их убогости восприятия мира - в голове только убогая схема заработка - все должны работать и зарабатывать зарплату.
И если у вас уже первый уровень лояльности, то там вопрос - сколько им нужно работать, чтобы столько заработать.
Людям с Киева непонятно понятие "власн1 заощадження" , которые копились последние 20 лет.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:18
bosson513
Какое шевеление?
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Scholar
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:23
Scholar
программа min - повторно пройти первичный финмониториг
max - деталировка источников пополнения.
а Янык таки прав - не считайте мои деньги ...............
PS если провтыкать, то можно попасть на неправдивую подачу и
похудеть на 8,5к
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:34
bosson513 написав:Scholar
программа min - повторно пройти первичный финмониториг
max - деталировка источников пополнения.
а Янык таки прав - не считайте мои деньги ...............
PS если провтыкать, то можно попасть на неправдивую подачу и
похудеть на 8,5к
первичный -- эт уже таки правильно заполнить ФАТФовскую анкету, указав з/п, допдоход, квартиры, машины и сумму депозитов в др. банках?
а шо это за 8.5?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:45
clientage там на Минфине есть стена плача по Ощаду - чел возмущается, что его загоняют на карту по пенсионных выплатах, хотя ЕГО ВПОЛНЕ устраивает выплата по сберкнижке. Ощад как мог его успокоил и брякнул. что ОПЫТУВАЛЬНЫК можно и не заполнять.
Но , если ВЫ решили его заполнить, то ВЫ указали правильно ключевое слово - ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО.
А 8,5к это мин штрафа за подання неправдивих данних ( инфо есть в г...но постанове НБУ).
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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