bosson513 написав:clientage там на Минфине есть стена плача по Ощаду - чел возмущается, что его загоняют на карту по пенсионных выплатах, хотя ЕГО ВПОЛНЕ устраивает выплата по сберкнижке. Ощад как мог его успокоил и брякнул. что ОПЫТУВАЛЬНЫК можно и не заполнять.
Но , если ВЫ решили его заполнить, то ВЫ указали правильно ключевое слово - ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО. А 8,5к это мин штрафа за подання неправдивих данних ( инфо есть в г...но постанове НБУ).
бред какой то. штрафы на физ лиц могут быть выписаны только на основании кодекса об административных правонарушениях, принятым парламентом. никакой иной орган не полномочен вводить никаких штрафов никакими овнопостановами
clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают
считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .
Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.
clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают
считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .
Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.
clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают
считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .
Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.
Ну вы ж знаете, шо у клиента тут выбор невелик: или сотрудничать с банкой или пройти мимо. А тут уже все на уровне НБУ крутится, т.е. или сотрудничать с БС или пройти мимо Причем я вот заметил, шо сами банки просто выхолащивают тот контроль. Им тоже никаким боком не нужно собирать бумажки, своих клиентов они видят и понимают и без бумажек. Т.е. Моя Страна -- Страна Абсурда