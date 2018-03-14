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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1296129712981299>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:32

  bosson513 написав:clientage там на Минфине есть стена плача по Ощаду - чел возмущается, что его загоняют на карту по пенсионных выплатах, хотя ЕГО ВПОЛНЕ устраивает выплата по сберкнижке. Ощад как мог его успокоил и брякнул. что ОПЫТУВАЛЬНЫК можно и не заполнять.

Но , если ВЫ решили его заполнить, то ВЫ указали правильно ключевое слово - ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО.
А 8,5к это мин штрафа за подання неправдивих данних ( инфо есть в г...но постанове НБУ).

бред какой то.
штрафы на физ лиц могут быть выписаны только на основании кодекса об административных правонарушениях, принятым парламентом.
никакой иной орган не полномочен вводить никаких штрафов никакими овнопостановами
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:09

  bosson513 написав:Scholar

программа min - повторно пройти первичный финмониториг
max - деталировка источников пополнения.

а Янык таки прав - не считайте мои деньги ...............

PS если провтыкать, то можно попасть на неправдивую подачу и
похудеть на 8,5к


Ну так принесите деподоговор другого банка и будет Вам «источник»
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:будет Вам «источник»

первоисточник
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:48

  sens написав:
  Scholar написав:будет Вам «источник»

первоисточник

Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:52

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают


считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .

Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:01

  sens написав:
  clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают


считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .

Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.


Запутался в Ваших конструкциях
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:02

  sens написав:
  clientage написав:Ну похоже, шо до первоисточника пышные ищейки ещё не копают


считаю норму НБУ незаконной в рамках определения и предоставления полномочий контроля на посредника ,в контексте - сотрудник Банка , которые по должностной инструкции не имеют право осуществлять контроль и источник средств после того как зачислили эти средства себе в Банк на счет .

Думаю , это сравнимо с тем , как при Клиенте пересчитывают на машинке средства , а он отказывается их принимать , так как считает что отдавал до оформления квитанции сумму значительно выше ... и т.д.

Ну вы ж знаете, шо у клиента тут выбор невелик: или сотрудничать с банкой или пройти мимо. А тут уже все на уровне НБУ крутится, т.е. или сотрудничать с БС или пройти мимо :lol: :lol: :lol:
Причем я вот заметил, шо сами банки просто выхолащивают тот контроль. Им тоже никаким боком не нужно собирать бумажки, своих клиентов они видят и понимают и без бумажек.
Т.е. Моя Страна -- Страна Абсурда :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:56

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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:13

  vollena71 написав:20 ГРН НА МОБІЛЬНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПІЛКУВАННЯМ З БЛИЗЬКИМИ
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Термін дії пропозиції до 19.03.2018 включно.
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  Квесторе_поверніться написав:Просто зареєструвати картку?
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