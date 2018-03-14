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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:31
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
Просто зареєструвати картку?
По картці під депо не нарахують 20 грн?
БИН 5167 49?
Так
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