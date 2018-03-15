Так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:31
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:20
Грабят под носом у пушного зверька:
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка (Киев) в хищении денег государственного учреждения: он причинил убыток на 16,7 млн грн.
В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом, сообщил пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, в результате его действий государственному банку нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн", - говорится в сообщении.
Банкир уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Досудебное следствие продолжается.
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39
Re: Ощадбанк тырит деньги с карт
Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....
Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:49
А %% 6-го упали на карту?
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