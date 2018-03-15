RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1296129712981299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:31

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Просто зареєструвати картку?
По картці під депо не нарахують 20 грн?

БИН 5167 49?

Так
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24059
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:20

Грабят под носом у пушного зверька:

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка (Киев) в хищении денег государственного учреждения: он причинил убыток на 16,7 млн грн.

В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, в результате его действий государственному банку нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Банкир уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Досудебное следствие продолжается.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 30.11.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39

Re: Ощадбанк тырит деньги с карт

Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....
Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 09.09.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:49

  югин написав:Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....
Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....


А %% 6-го упали на карту?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:56

  югин написав:Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....
Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....

3 місяці без руху - неактивність - комісія. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24059
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1296129712981299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, lel і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2000)
15.03.2018 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.