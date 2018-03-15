Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39

Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....

Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....

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