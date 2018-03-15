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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1297129812991300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:24

Re: Ощадбанк

югин написав:Aps депозиты с капитализацией, поэтому % прибавляются к вкладу
Я про то когда было поступление на карту которое ушло на комиссию?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:23

  bosson513 написав:
  Квесторе_поверніться написав:3 місяці без руху - неактивність - комісія.


Да, это точно . касаемо всех карт.
Имитирую активность МК - каждый месяц ложу на нее 200 грн, потом в ИБ пополняю депозит.

Кто может поделиться способом имитации активности без посещения отделения?
Можно пополнить карту переводом с другого банка и затем пополнить депозит или мобилку?
Это зачтется как активность?
Как быть в случае валютной карты?
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:31

  Квесторе_поверніться написав:
  югин написав:Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана.....
Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....

3 місяці без руху - неактивність - комісія. :(

Что-то я не нахожу комиссию за неактивность карты в тарифах.
Вот здесь: https://www.oschadbank.ua/upload/uf/74c/180228_TariffsWAY4__%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%2015.03.2018%20%D1%80..xlsx
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:35

TDK загал тариф сноска 2 и п.6.1
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:12

  TDK написав:
  bosson513 написав: Да, это точно . касаемо всех карт.
Имитирую активность МК - каждый месяц ложу на нее 200 грн, потом в ИБ пополняю депозит.

Кто может поделиться способом имитации активности без посещения отделения?
Можно пополнить карту переводом с другого банка и затем пополнить депозит или мобилку?
Это зачтется как активность?
Как быть в случае валютной карты?

Колл-центр сказал, что если на карте 0 грн.(дол.), то комиссия за неактивность не списывается и долг не накапливается.
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:22

Re: Ощадбанк

  Мизантрóп написав:загал тариф сноска 2 и п.6.1


2ий кегель шрифту, без вокулярів не прочитати? :)
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greenozon
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