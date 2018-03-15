Квесторе_поверніться написав:3 місяці без руху - неактивність - комісія.
Да, это точно . касаемо всех карт. Имитирую активность МК - каждый месяц ложу на нее 200 грн, потом в ИБ пополняю депозит.
Кто может поделиться способом имитации активности без посещения отделения? Можно пополнить карту переводом с другого банка и затем пополнить депозит или мобилку? Это зачтется как активность? Как быть в случае валютной карты?
югин написав:Сказочные де...лы!Есть гривневые депозиты с капитализацией %, с одного из закончившегося депозитов % каким то образом упали на карту, которую открывали вместе с депозитом, при этом 2 депозита , подвязанные к этой карте ещё действуют.Сегодня захожу в ощад24, деньги пропали, захожу в выписку пишут Комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 07.03.18 03:34 и сумма % списана..... Как то мелко для банка тырить мелочь у клиентов....
bosson513 написав: Да, это точно . касаемо всех карт. Имитирую активность МК - каждый месяц ложу на нее 200 грн, потом в ИБ пополняю депозит.
Кто может поделиться способом имитации активности без посещения отделения? Можно пополнить карту переводом с другого банка и затем пополнить депозит или мобилку? Это зачтется как активность? Как быть в случае валютной карты?
Колл-центр сказал, что если на карте 0 грн.(дол.), то комиссия за неактивность не списывается и долг не накапливается.