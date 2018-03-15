Я про то когда было поступление на карту которое ушло на комиссию?югин написав:Aps депозиты с капитализацией, поэтому % прибавляются к вкладу
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:24
Re: Ощадбанк
Я про то когда было поступление на карту которое ушло на комиссию?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:23
Кто может поделиться способом имитации активности без посещения отделения?
Можно пополнить карту переводом с другого банка и затем пополнить депозит или мобилку?
Это зачтется как активность?
Как быть в случае валютной карты?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:31
Что-то я не нахожу комиссию за неактивность карты в тарифах.
Вот здесь:
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:35
TDK загал тариф сноска 2 и п.6.1
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:12
Колл-центр сказал, что если на карте 0 грн.(дол.), то комиссия за неактивность не списывается и долг не накапливается.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:22
Re: Ощадбанк
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:09
Так и должно быть так как основной смысл этой комиссии списать зависшие остатки по неактивным счетам и впоследствии их закрыть. Для этого и делается приписка что не больше остатка на счете, что бы не загонять клиента в долги.
Но тут писали что списалась в ночь с 6-го на 7-е. А это не биллинговая дата в ощаде. Значит комиссия была ранее начислена и висела в задолженности клиента.
Если так оно и есть то Ощад придумал очередное кидалово для клиентов у которых депозит с капитализацией или выплатой в конце срока.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:15
### комиссия была ранее начислена и висела в задолженности клиента.
Если так оно и есть то Ощад придумал очередное кидалово для клиентов у которых депозит с капитализацией или выплатой в конце срока.###
+++
Так і є...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:40
Re: Ощадбанк
у меня активность по депо карте (пока столбы были не нужны) имитировалась дежурным депо в 200 грн . Дежурный депо дает активность.
Стремает меня выплата процентов в конце срока - ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ и можно остаться с пикселями на экране, вместо денег.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:43
Re: Ощадбанк
Когда открывал МК меня менеджер предупредил за комисс с неактивностью.
Видно тема уже набита конкретно.
Вот в Ощаде, ничего дармового нет - за все придется платить - либо деньгами, либо нервами или потеря времени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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