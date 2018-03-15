Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:09

TDK написав: Колл-центр сказал, что если на карте 0 грн.(дол.), то комиссия за неактивность не списывается и долг не накапливается. Колл-центр сказал, что если на карте 0 грн.(дол.), то комиссия за неактивность не списывается и долг не накапливается.

Так и должно быть так как основной смысл этой комиссии списать зависшие остатки по неактивным счетам и впоследствии их закрыть. Для этого и делается приписка что не больше остатка на счете, что бы не загонять клиента в долги.Но тут писали что списалась в ночь с 6-го на 7-е. А это не биллинговая дата в ощаде. Значит комиссия была ранее начислена и висела в задолженности клиента.Если так оно и есть то Ощад придумал очередное кидалово для клиентов у которых депозит с капитализацией или выплатой в конце срока.