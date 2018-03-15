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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:50

Re: Ощадбанк

Пользуясь мк для перевода на другую карту пышного, один раз оставил на ночь - списало, после этого на ночь не оставляю, сразу перевожу.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:51

Re: Ощадбанк

100грн. в ТСО :arrow: через минуту на Моне.Более 2-х минут не оставляю.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:20 ГРН НА МОБІЛЬНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПІЛКУВАННЯМ З БЛИЗЬКИМИ
Mastercard® Debit Standard* від Ощадбанку у програмі Mastercard Більше.
Термін дії пропозиції до 19.03.2018 включно.
* В акції беруть участь держателі зарплатних карток Mastercard®, перші 6 цифр номера яких збігаються з 5167 49.

Скоротечная и засекреченная какая-то акция, но и тут оказалось можно немного насвинорылить...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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  #<1 ... 1298129913001301
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