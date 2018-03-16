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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:50
Re: Ощадбанк
Пользуясь мк для перевода на другую карту пышного, один раз оставил на ночь - списало, после этого на ночь не оставляю, сразу перевожу.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:51
Re: Ощадбанк
100грн. в ТСО через минуту на Моне.Более 2-х минут не оставляю.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25
Re: Ощадбанк
Скоротечная и засекреченная какая-то акция, но и тут оказалось можно немного насвинорылить...
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Додано: Суб 17 бер, 2018 08:29
Re: Ощадбанк
Таких "банков" я еще не встречал...
Депозитный счет 26309003438511
Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву...
На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).
Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.
На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.
ВВХ - ПНХ!
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