Додано: Суб 17 бер, 2018 08:29

Таких "банков" я еще не встречал...



Депозитный счет 26309003438511

Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву...

На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).



Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.



На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.

ВВХ - ПНХ!