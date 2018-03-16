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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:50
Re: Ощадбанк
Пользуясь мк для перевода на другую карту пышного, один раз оставил на ночь - списало, после этого на ночь не оставляю, сразу перевожу.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:51
Re: Ощадбанк
100грн. в ТСО через минуту на Моне.Более 2-х минут не оставляю.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25
Re: Ощадбанк
Скоротечная и засекреченная какая-то акция, но и тут оказалось можно немного насвинорылить...
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Додано: Суб 17 бер, 2018 08:29
Re: Ощадбанк
Таких "банков" я еще не встречал...
Депозитный счет 26309003438511
Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву...
На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).
Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.
На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:25
В отделении с радостью принимают за 150грн. после оплаты в кассе согласно п.6.2 "Загальних".
Підтвердження, розшук (запит) розрахунків клієнта, т.ч. за операціями, що були здійснені з використанням Віртуальної картки) (розслідування спірних операцій, які були спростовані, за кожен запит, вноситься готівкою в касу банку)©
т.ч. - тупо чертовщина))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28
150грн они не получат, а 2 клиентов потеряли, 1 из них получал пенсию через данный "банк"
ВВХ - ПНХ!
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36
Re: Ощадбанк
Получил вчера $, без проблем, валюту заказывал за несколько дней.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 11:38
Риба гниє з голови?
Прокуратура м. Києва в офіційній заяві констатувала, що "в Києві повідомлено про підозру директору казначейства «Ощадбанк», зловживання якого завдали держбанку майже 17 млн гривень збитків".
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