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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 442
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
135
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
117
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 442
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:50

Re: Ощадбанк

Пользуясь мк для перевода на другую карту пышного, один раз оставил на ночь - списало, после этого на ночь не оставляю, сразу перевожу.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:51

Re: Ощадбанк

100грн. в ТСО :arrow: через минуту на Моне.Более 2-х минут не оставляю.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:25

Re: Ощадбанк

  vollena71 написав:20 ГРН НА МОБІЛЬНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПІЛКУВАННЯМ З БЛИЗЬКИМИ
Mastercard® Debit Standard* від Ощадбанку у програмі Mastercard Більше.
Термін дії пропозиції до 19.03.2018 включно.
* В акції беруть участь держателі зарплатних карток Mastercard®, перші 6 цифр номера яких збігаються з 5167 49.

Скоротечная и засекреченная какая-то акция, но и тут оказалось можно немного насвинорылить...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:29

Re: Ощадбанк

Таких "банков" я еще не встречал...

Депозитный счет 26309003438511
Выплата процентов ежемесячно 7 числа на карту. Тупо не выплатили проценты в марте. В калцентре 9 операторов ответило "Ожидайте пожалуйста соединения со специалистом по этому вопросу", 10й сказал что надо идти в отделение писать заяву...
На вопрос можно ли его разорвать ... ответили, что к сожалению нельзя (депо через Ощад24).

Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.

На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:25

  romanauscas написав:Таких "банков" я еще не встречал...

Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.

На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.

В отделении с радостью принимают за 150грн. после оплаты в кассе согласно п.6.2 "Загальних".

Підтвердження, розшук (запит) розрахунків клієнта, т.ч. за операціями, що були здійснені з використанням Віртуальної картки) (розслідування спірних операцій, які були спростовані, за кожен запит, вноситься готівкою в касу банку)©

т.ч. - тупо чертовщина))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:28

  Мизантрóп написав:
  romanauscas написав:Таких "банков" я еще не встречал...

Это не банк, это все еще сберкасса, очень пышная и совковая сберкасса.

На работе у коллеги не выполнили платежку за Водоканал 2-3 месяца назад, тупо украли деньги с карты и не выполнили, тоже говорили идти в отделение, в котором по факту отказывались заявление принимать.

В отделении с радостью принимают за 150грн. после оплаты в кассе согласно п.6.2 "Загальних".

Підтвердження, розшук (запит) розрахунків клієнта, т.ч. за операціями, що були здійснені з використанням Віртуальної картки) (розслідування спірних операцій, які були спростовані, за кожен запит, вноситься готівкою в касу банку)©

т.ч. - тупо чертовщина))


150грн они не получат, а 2 клиентов потеряли, 1 из них получал пенсию через данный "банк"
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36

Re: Ощадбанк

Получил вчера $, без проблем, валюту заказывал за несколько дней.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:38

Риба гниє з голови?

Прокуратура м. Києва в офіційній заяві констатувала, що "в Києві повідомлено про підозру директору казначейства «Ощадбанк», зловживання якого завдали держбанку майже 17 млн гривень збитків".

http://финбаланс.ком.юа/news/Prokuratu ... nacheystva
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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