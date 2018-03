ДЕТАЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДИРЕКТОРА КАЗНАЧЕЙСТВА ОЩАДБАНКУ

“15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN UA № 4000137277 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.



21.03.2012 та 17.04.2012 AT «Ощадбанк» (далі - Банк) придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.



12.03.2013 директор казначейства Банку ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ур** м. Києва, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2), зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ «Банк 3/4» (код ЄДРПОУ 36002395, МФО 380645, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 25 та м. Київ, вул. Кирилівська, 25-27) за 269 245 000,00 грн.



В цей же день ОСОБА_3 отримано в ПАТ «Банк 3/4» кредит на суму 17 236 480 грн., та придбано 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів № 114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 - на суму 252 015 660 грн. 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Банк 3/4», зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи - в розмірі 17 550 000 грн.



Відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_3 здійснено продаж на користь офшорної компанії Gasterral Trade limited (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.



13.03.2013 Gasterral Trade limited здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ «Банк 3/4» на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT «Ощадбанк» на суму 250 597 500,00 грн.



19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.



В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT «Ощадбанк», в особі директора казначейства ОСОБА_3, придбав у ПАТ «Банк 3/4» 50 000 ОВДП серії ISIN UA № 4000142384 на суму 414 260 000 грн.



Таким чином, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ «Ощадбанк» та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ «Ощадбанк» завдано збитків в особливо великому розмірі”.