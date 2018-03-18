а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:24
Період проведення Акції: з 14 березня 2018 р. до 19 березня 2018 р. включно. Всего то 6 дней, не многие то и успеют.
реклама
|