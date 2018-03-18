а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:24
Період проведення Акції: з 14 березня 2018 р. до 19 березня 2018 р. включно. Всего то 6 дней, не многие то и успеют.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:18
А где проценты по депозиту?
У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.
Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.
Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".
Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?
У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?
Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:53
Может понедельника надо подождать?
В воскресенье мало ли не упали....
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