Додано: Нед 18 бер, 2018 20:18

У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.

Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.

Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".

Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?



У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?

Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.

Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html