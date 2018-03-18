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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 18:50
а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
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mephala
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:24
velvet написав: vollena71 написав:
20 ГРН НА МОБІЛЬНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПІЛКУВАННЯМ З БЛИЗЬКИМИ
Mastercard® Debit Standard* від Ощадбанку у програмі Mastercard Більше.
Термін дії пропозиції до 19.03.2018 включно.
* В акції беруть участь держателі зарплатних карток Mastercard®, перші 6 цифр номера яких збігаються з 5167 49.
Скоротечная и засекреченная какая-то акция, но и тут оказалось можно немного насвинорылить...
Період проведення Акції: з 14 березня 2018 р. до 19 березня 2018 р. включно. Всего то 6 дней, не многие то и успеют.
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alex lem
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:18
У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.
Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.
Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".
Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?
У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?
Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:53
Искатель написав:
У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.
Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.
Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".
Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?
У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?
Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.
Может понедельника надо подождать?
В воскресенье мало ли не упали....
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:46
lov2108 написав: Искатель написав:
У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.
Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.
Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".
Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?
У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?
Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.
Может понедельника надо подождать?
В воскресенье мало ли не упали....
Во-первых, не упали по одному из двух. По второму упали.
Во-вторых, упасть должны были в прошлую среду...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 19 бер, 2018 00:11
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J
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Додано: Пон 19 бер, 2018 02:39
Что покращили?
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BigMan
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