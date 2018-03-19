а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
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Додано: Нед 18 бер, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
а что это за мулька с накоплением задолженности за неактивность?
на уровне слухов или уже проверено?
а то у меня у пышного трехлетка оформлена....
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:24
Період проведення Акції: з 14 березня 2018 р. до 19 березня 2018 р. включно. Всего то 6 дней, не многие то и успеют.
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:18
А где проценты по депозиту?
У меня открыты давно два мелких депозита в один день. Ежемесячно на депозитную карту падают проценты по ним.
Сегодня заглянул в Ощад24/7 - и офигел: по одному депозиту проценты упали, а по второму - нет.
Звонок на ГЛ, прослушивание их музычки, "Вас вітає Ощадбанк... " и через 5 минут общения с тремя разными специалистами слышу три раза "Надо обратиться в отделение".
Т.е. мало того, что проценты не упали (кстати, нечто подобное было в марте прошлого года по валютным депозитам), так еще и горячка ничего сказать не может! Зачем тогда вообще ее держать?
У всех проценты по депозитам в этом месяце нормально на карту зачислялись?
Ни за что не списалось, смотрел по выписке - именно не упали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:53
Может понедельника надо подождать?
В воскресенье мало ли не упали....
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:46
Во-первых, не упали по одному из двух. По второму упали.
Во-вторых, упасть должны были в прошлую среду...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:11
Додано: Пон 19 бер, 2018 02:39
Re: Ощадбанк
Что покращили?
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:59
оплати смартфоном приносять... пополняхи на 50 грн
4. Подарунковий фонд Акції
Подарунковий фонд Акції (надалі – Подарунковий Фонд) складається з трьох рівнів:
4.1.Гарантовані Подарунки:
Поповнення мобільного рахунку на 50 (п’ятдесят) гривень, загальною кількістю 3500 (три тисячі п’ятсот) одиниць (надалі – Гарантовані Подарунки Акції) за першу транзакцію з використанням NFC та Додатків;
4.2. Подарунки Акції
Подарункові сертифікати в мережу магазинів цифрової техніки і побутової електроніки “Алло”, номіналом 500 (п’ятсот) гривень, загальною кількістю 80 одиниць, по 10 (десять) сертифікатів щотижня.
4.3. Головні Подарунки Акції
Смартфон Samsung Galaxy S9 з технологією NFC, загальною кількістю 8 (вісім) одиниць, по 1 (одному) телефону щотижня (надалі – Головні Подарунки Акції).
ПС. НО!! Простые Мастера Экономки, которые каждому встречному поперечному выдают под депозит (Лехтроник!) не добавляются в Пей
МоїКартки МоєїСрани! Ганьба
ППС. И на МКшке должно быть 6+ грн для снятия/возврата при привязке в Пей. Хочу заметить, шо ни Пивень, ни Приват не требовали 6грн, а просто-просто-просто работали... молча
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
Re: Ощадбанк
Чёт не могу перекинуть с МЗ на основной счет. Пишет "неможливо виконати, спробуйте пизнише". А как у вас?
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